Бузова в «Ледниковом» преодолела насмешки и заставила себя уважать. Смотрите сами

Обморок, слезы и танец с рогами — ради своих поклонников певица и телеведущая прошла через все. Свидетелем стала фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева

Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ольга Бузова получила очень перспективного партнера - олимпийского чемпиона Сочи Дмитрия Соловьева.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Девушка раньше никогда не стояла на коньках, но прикладывала максимум усилий, вдохновив партнера на признание, что более трудолюбивого человека он раньше не встречал.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Девушка приходила в гримерку за несколько часов до выступления. К каждому этапу конкурса Ольга относилась очень серьезно, поэтому приезжала заранее: просила Соловьева несколько раз пройти номер и повторить особенно сложные поддержки.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все мы помним слезы Бузовой после прокатов, но именно тем, что Ольга не привыкла скрывать эмоции, она завоевала такую популярность в социальных сетях!

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Огромное трудолюбие и желание сделать все идеально — это про Ольгу, которая однажды дотренировалась до обморока.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ее жестко критиковал комментатор Дмитрий Губерниев и нежно хвалила тренер Татьяна Тарасова. Бывшей ведущей «Дома-2» не привыкать к критике, поэтому она просто разучивала новые движения и вкладывалась в танцы больше и больше.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Результаты зрительского голосования говорят сами за себя: девять раз подряд пара Бузовой и Соловьева становились первой!

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Грустная история любви Малефисенты немного похожа на ту, что пережила сама Ольга. Стоило девушке поверить в любовь и проснуться под звуки поцелуев, как ее предали и заставили по-другому смотреть на мир.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пришитые к голове рога и крылья, которыми Ольга взмахнула в финале танца, всего лишь часть реквизита, но Бузова и по жизни готова преодолевать любые препятствия — и проблемы со здоровьем, и насмешки жюри.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Эксперты не слишком оценили танец по мотивам фильма «Экипаж». Кататься под дождем сложно даже профессионалу, а человеку, который стоит на коньках недавно, тяжело вдвойне!

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Идеального катания — мало! Историю необходимо рассказать через движения и мимику. Ольга старалась слиться с каждым новым образом, но иногда, по словам жюри, получалось однообразно.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В одной из серий проекта пара Бузова — Соловьев выступала под песню Ольги «А люди не верили».

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Выступать в телешоу на коньках под слова из песни о собственной жизни, в курсе которой вся страна, — кто еще на это способен, кроме Ольги?

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но какой бы сильной и успешной ни была Бузова, она напоминает, что внутри нее живет маленькая девочка, которая верит в сказки. Верит, что может вырасти и добиться всего сама — например, научиться катанию на коньках и выступать в паре с олимпийским чемпионом.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ольга после каждого танца благодарила судей и болельщиков, но самое частое «спасибо» слышал от нее партнер Дмитрий Соловьев — ему досталась непростая, но очень интересная миссия. И он неплохо справился!