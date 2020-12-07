Бузова в «Ледниковом» преодолела насмешки и заставила себя уважать. Смотрите сами
Ольга Бузова получила очень перспективного партнера - олимпийского чемпиона Сочи Дмитрия Соловьева.
Девушка раньше никогда не стояла на коньках, но прикладывала максимум усилий, вдохновив партнера на признание, что более трудолюбивого человека он раньше не встречал.
Девушка приходила в гримерку за несколько часов до выступления. К каждому этапу конкурса Ольга относилась очень серьезно, поэтому приезжала заранее: просила Соловьева несколько раз пройти номер и повторить особенно сложные поддержки.
Все мы помним слезы Бузовой после прокатов, но именно тем, что Ольга не привыкла скрывать эмоции, она завоевала такую популярность в социальных сетях!
Огромное трудолюбие и желание сделать все идеально — это про Ольгу, которая однажды дотренировалась до обморока.
Ее жестко критиковал комментатор Дмитрий Губерниев и нежно хвалила тренер Татьяна Тарасова. Бывшей ведущей «Дома-2» не привыкать к критике, поэтому она просто разучивала новые движения и вкладывалась в танцы больше и больше.
Результаты зрительского голосования говорят сами за себя: девять раз подряд пара Бузовой и Соловьева становились первой!
Грустная история любви Малефисенты немного похожа на ту, что пережила сама Ольга. Стоило девушке поверить в любовь и проснуться под звуки поцелуев, как ее предали и заставили по-другому смотреть на мир.
Пришитые к голове рога и крылья, которыми Ольга взмахнула в финале танца, всего лишь часть реквизита, но Бузова и по жизни готова преодолевать любые препятствия — и проблемы со здоровьем, и насмешки жюри.
Эксперты не слишком оценили танец по мотивам фильма «Экипаж». Кататься под дождем сложно даже профессионалу, а человеку, который стоит на коньках недавно, тяжело вдвойне!
Идеального катания — мало! Историю необходимо рассказать через движения и мимику. Ольга старалась слиться с каждым новым образом, но иногда, по словам жюри, получалось однообразно.
В одной из серий проекта пара Бузова — Соловьев выступала под песню Ольги «А люди не верили».
Выступать в телешоу на коньках под слова из песни о собственной жизни, в курсе которой вся страна, — кто еще на это способен, кроме Ольги?
Но какой бы сильной и успешной ни была Бузова, она напоминает, что внутри нее живет маленькая девочка, которая верит в сказки. Верит, что может вырасти и добиться всего сама — например, научиться катанию на коньках и выступать в паре с олимпийским чемпионом.
Ольга после каждого танца благодарила судей и болельщиков, но самое частое «спасибо» слышал от нее партнер Дмитрий Соловьев — ему досталась непростая, но очень интересная миссия. И он неплохо справился!
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