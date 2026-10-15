Российская фигуристка — фаворит «челленджера» в Венгрии. Она может стать главной соперницей Трусовой в сезоне

Алина Горбачева наконец дебютирует на международной арене после реабилитации от травм.

Тренер Софья Федченко как-то говорила, что равняется на штаб Этери Тутберидзе — болельщики после того высказывания даже сравнивали ее пальто с моделями коллеги и находили общее в стиле. Знакомые с ней люди рассказывают, что амбициозный тренер не просто равняется на Тутберидзе, а хотела бы встать с ней в один ряд по уровню достижений.

Нынешний сезон складывается так, что вполне может превратиться в дуэль двух тренеров. Ближайший ход — за Федченко и ее подопечной Алиной Горбачевой.

Бросит ли кто-то вызов Трусовой?

С 16 по 18 октября в столице Венгрии пройдет Budapest Trophy — девятый турнир серии «челленджер» Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне. Соревнования станут последним международным стартом такого уровня перед началом взрослой серии Гран-при, которая откроется 23 октября во французском Анже.

Большинство россиян уже отвыступали хотя бы по разу, и в женской сборной очевидно лидерство Александры Трусовой с огромным отрывом от всех остальных. И по оценкам — она привезла ближайшей конкурентке Анне Фроловой 20 баллов, — и по общему ощущению от возвращения. Мария Захарова на старте сезона пока не смогла себя собрать, Аделия Петросян и Алиса Двоеглазова только восстанавливаются. Камила Валиева не получила нейтральный статус. И выходит, что соревноваться Александре не с кем.

Впрочем, нет. Есть одна спортсменка, которая пока не появлялась на соревнованиях осенью 2026 года, — это Алина Горбачева. Запасная на Олимпиаду, вице-чемпионка страны в декабре 2024 года, прыгала четверной сальхов и набирала в России 234,58.

И что немаловажно — на контрольных прокатах показала себя лучше всех после Трусовой. За что заслуженно стала второй в нашем рейтинге сентября в гонке за путевку на чемпионаты Европы и мира.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мудрость Федченко

Горбачева и Федченко не форсировали подготовку — они подобрали турнир так, что форма уже набрана, а не сентябрьская и больше никого из россиянок на турнире нет. Строго говоря, нет и каких-то звездных соперниц — ни японок, ни лучшей европейки Нины Петрыкиной. Все-таки Юлия Саутер из Румынии, или швейцарки Кимми Репонд и Ливия Кайзер, или грузинка Инга Гургенидзе вне родных стен — другая лига. Их личные рекорды ниже 200 баллов. Интересно, что ранее предполагалось участие Горбачевой в мемориале Тена в Казахстане, но за неделю до старта она предпочла уступить место соотечественницам.

Это называется — стратегическое мышление. Да, успеть попасть на Гран-при будет сложно — особенно после того, как ISU стал раздавать лидерам списка запасных по два этапа. Но снятий уже столько, что второе место в нем может дать шанс доехать до серии. А второе место как раз доступно — Петросян набрала в Грузии 204,16, что совсем не космос. Добираться до Будапешта, правда, пришлось 26 часов — но времена нынче такие.

Федченко в этом сезоне уже выводила китайских фигуристок, представителей других стран — в основном успешно. Горбачева долго восстанавливалась после серьезной травмы колена, пропустила значительную часть прошлого сезона, но если сейчас с ней все нормально, то даже без четверного сальхова россиянка — фаворит.

Жаль, что не приедет вторая россиянка — Мария Захарова снялась, а Камилла Нелюбова, числящаяся на сайте ISU запасной, в Будапеште не появилась.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Себя показать, мир посмотреть

Конечно, в Будапеште будет на что посмотреть и в других видах. У мужчин на Дунай съехалась мощная европейская компания — итальянец Даниэль Грассль, француз Кевин Эмоз и швейцарец Лукас Бричги. Первый — вице-чемпион Европы-2022, второй — победитель этапа Гран-при год назад, третий — чемпион Старого Света 2025 года. Все они разные — кто-то чистый артист, как Эмоз, кто-то чистый прыгун, как Грассль. Доедет и экс-россиянин из Польши Владимир Самойлов, и эстонец Арлет Леванди. Но россиян в мужском турнире не будет: Григорий Федоров, первоначально заявленный на соревнования, снялся. Не исключено, что из-за слабого результата на первом «челленджере» — федерация, рассказывают, следит за этим строго.

В танцах выступают два молодых российских дуэта — Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин и Василиса Григорьева/Евгений Артющенко. Тут как раз федерации стоит сказать спасибо — она обкатывает молодежь за рубежом. Ребята по факту едут за международным опытом — высоких мест ждать не стоит. Это в России они подающие надежды (Григорьева/Артющенко были чемпионами России среди юниоров 2024 года), а в мире их почти никто не знает.

Так что да — себя показать, мир посмотреть. Золото разыграют испанцы Смарт/Дик и чехи Ташлерова/Ташлер как-нибудь без нас.

А вот Горбачева едет за победой и статусом. Не только запасной (да и почему она должна быть за Трусовой — вдруг обгонит?), но и претенденткой на то, чтобы представлять Россию на главных турнирах сезона. Да, на фоне такой Трусовой будет очень сложно. Чтобы набирать 220+ баллов, нужно вернуть четверной. Но и лучшая форма Трусовой не бесконечна, и как минимум стать пока первой среди остальных Алине по силам.

Расписание Budapest Trophy



16 октября, пятница

13.50 (мск). Мужчины, короткая программа

17.45. Танцы на льду, ритм-танец



17 октября, суббота

14.25. Женщины, короткая программа



18 октября, воскресенье

12.50. Мужчины, произвольная программа

17.25. Женщины, произвольная программа