Биография Софьи Муравьевой: жизнь и спортивная карьера российской фигуристки
Софья Андреевна Муравьева
Дата рождения: 4 августа 2006 года
Прозвище: Мура
Место рождения: Москва
Рост: 155 см
Вид спорта: фигурное катание
Детство и юность Софьи Муравьевой
Будущая фигуристка родилась в Москве. Софья встала на коньки, когда ей еще не было трех лет. Мама спортсменки, Ольга Муравьева, во время прогулки с ней мимо строящегося стадиона «Янтарь» увидела объявление о наборе детей в секцию фигурного катания и поинтересовалась у дочери о ее желании — та ответила согласием.
Для записи на занятия нужно было пройти собеседование и просмотр. Разговаривала с детьми и их родителями заслуженный деятель искусств России Елена Чайковская, которая и организовала детскую школу фигурного катания на базе «Янтаря».
Несмотря на то что девочке не было трех лет, ее взяли в секцию. Первая тренировка Софьи прошла на открытом катке, так как здание школы было еще не достроено. Маленькая Муравьева вышла на лед, упала, доползла до бортика и на каток больше не вышла.
«Дети же сначала не умеют кататься. И первое время нам разрешали выходить с ними на лед, держать за ручку, — рассказывала Ольга Муравьева изданию Sport24 в январе 2024-го. — Соня в это время лепила снежки, ей это помогло привыкнуть к конькам и научиться стоять на льду. А когда началось изучение сложных элементов, мне приходилось уходить, прятаться, чтобы она лучше работала. В итоге все прошло хорошо, уже в четыре года, когда построили каток, ее отобрали в спортивную группу».
Детство Софьи пришлось на то время, когда российские девушки начали ярко выступать на мировой арене. Аделина Сотникова и Юлия Липницкая на Играх-2014 в Сочи стали первыми российскими олимпийскими чемпионками в одиночном катании и командном турнире. В следующем олимпийском цикле блистали Алина Загитова и Евгения Медведева.
Маленькая Муравьева вдохновлялась успехами соотечественниц. Она росла под руководством Елены Чайковской и Марии Клейменовой. Однако безупречную технику в «Янтаре» поставить не смогли, и в возрасте семи лет девочка перешла к Сергею Давыдову в ЦСКА. С этим специалистом Софья тренировалась дольше всего, пока снова не почувствовала необходимость перемен. История самая классическая: остановился прогресс — и начались конфликты.
Зимой 2020 года 13-летняя Муравьева отправилась на просмотр к Этери Тутберидзе. На протяжении месяца юная фигуристка боролась за возможность заниматься у именитого тренера. Она старательно выполняла все установки наставника, подстраивалась под необычный рабочий процесс, однако услышала от Тутберидзе мотивированный отказ.
«Каждую секунду надо прыгать и слушать тренеров, если вдруг позовут. Тогда у них занятия длились почти по полтора часа, а у меня до этого были только по часу. Немного другой рабочий процесс, непривычный. Надо было подстраиваться. Выдерживала с трудом. Я тогда еще была не очень стабильной», — говорила Муравьева в интервью «Матч ТВ» в ноябре 2021-го.
После неудачи в «Самбо-70» у Тутберидзе девушка продолжила поиски тренера. Под конец карантина Софья попробовала свои силы в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Ей удалось проявить себя на сборах в Кисловодске. Двукратный олимпийский чемпион смог найти подход к фигуристке и помог освоить прыжки, которые ей раньше не давались.
Спортивная карьера Софьи Муравьевой
В 15 лет Софья считала себя уже взрослой фигуристкой, подтвердив это в феврале 2021-го бронзой юниорского чемпионата России в Красноярске.
В начале сезона-2021/22 спортсменка освоила тройной аксель и свой первый четверной сальхов. С таким арсеналом Софья могла конкурировать с соперницами на высоком уровне. Серьезный успех к Муравьевой пришел в ноябре. Она победила на пятом этапе Кубка России в Перми с суммой баллов 216,64.
Осенью Софья отправилась на юниорские международные соревнования в Словению и Австрию. В Любляне девушка заняла итоговое второе место. А вот в Линце фигуристка стала первой. В конце октября Муравьева завоевала серебро на третьем этапе Кубка России в Сочи. С результатом 214,82 балла девушка уступила лишь Софье Самоделкиной.
В конце декабря фигуристка приняла участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она занимала второе промежуточное место после короткой программы, но с Муравьевой сняли 1 балл за задержку выхода на старт. В итоге спортсменка стала третьей, уступив вторую позицию Анне Щербаковой. По сумме баллов с учетом короткой и произвольной программ Софья заняла шестую строчку. Судейство в этот день вызвало немало вопросов у ряда специалистов, включая тренера Муравьевой Евгения Плющенко.
«Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой — как там некоторые говорят, ноунеймом? — Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира (Анну Щербакову. - Прим. «СЭ»), которая не сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо хоть не 10», — негодовал Плющенко в интервью «СЭ» в декабре 2021-го.
Впоследствии результат Камилы Валиевой, победительницы ЧР-2022, был отменен в связи с ее допинговой дисквалификацией, и все участницы турнира поднялись на одну строчку.
В то же время было объявлено, что Муравьева включена в сборную России в качестве запасной для участия в чемпионате Европы-2022, но почти сразу это решение аннулировали. Генеральный директор федерации фигурного катания Александр Коган объяснил, что Софье выступать на взрослых международных турнирах не позволяет возраст.
«Муравьева — хорошая, перспективная девушка. Мы бы хотели, чтобы она приняла участие в чемпионате Европы, но она не имеет права выступать в турнирах ISU из-за возраста», — цитировало РИА «Новости» слова Когана в декабре 2021-го.
На первенстве России в январе 2022 года Софья решилась на сложнейший каскад в короткой программе и допустила ошибку, поэтому один из прыжков засчитан не был. Ошибки были и в произвольной программе, но, несмотря на них, с результатом 211,62 спортсменка второй раз добавила бронзу в свою копилку, пропустив вперед Софью Акатьеву и Софью Самоделкину.
В сезоне-2022/23 Муравьева вошла в состав взрослой сборной России. Муравьева завоевала серебро на четвертом и шестом этапах Кубка России. На чемпионате России по прыжкам Софья стала первой. В финале ученица Плющенко проиграла Камиле Валиевой, но из-за отстранения воспитанницы Тутберидзе золото досталось Муравьевой.
В декабре на чемпионате России фигуристка уверенно справилась со всеми прыжковыми элементами короткой программы, но потеряла равновесие во время исполнения хореографической части. В произвольной программе Софья упала после сольного тройного акселя, но смогла реабилитироваться в каскаде. Итог — третье место. В марте Муравьева приняла участие в финале «Гран-при России», совершила ошибку в выполнении тройного акселя в короткой программе и стала четвертой.
В сезоне-2023/24 Софья завоевала серебро чемпионата России в Челябинске. На четвертом и шестом этапах «Гран-при» в Казани и Москве спортсменка стала первой и второй. В рамках чемпионата России по прыжкам Муравьева внесла свой вклад в победу команды Козловского.
Осенью 2024 года фигуристка сменила группу в академии Евгения Плющенко. По неофициальной информации, это произошло из-за натянутых отношений с Александрой Игнатовой (Трусовой).
Личная жизнь Софьи Муравьевой
Своей личной жизнью Софья делится на страницах соцсетей. Свободное время фигуристка проводит за просмотром фильмов и сериалов.
«Я пересматривала «Гарри Поттера». Хочу заставить маму посмотреть, она все еще не видела, максимум одну часть. Мой любимый факультет — Гриффиндор. Любимые герои — Гермиона, Букля и Добби. Еще недавно пересматривала «Ход королевы». Очень люблю этот сериал, уже несколько раз смотрела. В шахматы в детстве играла, сейчас уже не помню, как это делать», — рассказывала девушка Sport24 в январе 2024-го.
Муравьева ранее дружила с призером Олимпиады Александрой Трусовой, однако летом 2024 года Софья отписалась от Александры в социальных сетях и отрицательно ответила на вопрос подписчика о том, поддерживает ли она отношения с Трусовой.
В будущем Муравьева планирует путешествовать по миру. Любимыми местами, в которых уже бывала, Софья называет Китай и Дубай. А из неизведанных — Японию.
«Если бы у меня была возможность поехать в любую точку мира, то это была бы Япония. Мы ведь должны были ехать на финал «Гран-при» в Осаку, но его отменили», — поделилась фигуристка в интервью Sport24 в январе 2024-го.
Достижения Софьи Муравьевой
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Серебряный призер чемпионата России (2024)
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Бронзовый призер чемпионата России (2023)
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Победитель чемпионата России по прыжкам (2022)
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Бронзовый призер юниорского первенства России (2021, 2022)
Интересные факты о Софье Муравьевой
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Костюмы для выступлений фигуристки собственноручно шьет ее мама — профессиональный художник и модельер.
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У спортсменки есть три собаки: Стив, Бакс и Луна.
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Девушка гордится своей фигурой. Говорит: «Приятно на себя смотреть, приятно чувствовать себя легкой и тонкой».