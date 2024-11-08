Биография Софьи Муравьевой: жизнь и спортивная карьера российской фигуристки

История юной российской чемпионки.

Софья Андреевна Муравьева

Дата рождения: 4 августа 2006 года

Прозвище: Мура

Место рождения: Москва

Рост: 155 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность Софьи Муравьевой

Будущая фигуристка родилась в Москве. Софья встала на коньки, когда ей еще не было трех лет. Мама спортсменки, Ольга Муравьева, во время прогулки с ней мимо строящегося стадиона «Янтарь» увидела объявление о наборе детей в секцию фигурного катания и поинтересовалась у дочери о ее желании — та ответила согласием.

Для записи на занятия нужно было пройти собеседование и просмотр. Разговаривала с детьми и их родителями заслуженный деятель искусств России Елена Чайковская, которая и организовала детскую школу фигурного катания на базе «Янтаря».

Несмотря на то что девочке не было трех лет, ее взяли в секцию. Первая тренировка Софьи прошла на открытом катке, так как здание школы было еще не достроено. Маленькая Муравьева вышла на лед, упала, доползла до бортика и на каток больше не вышла.

«Дети же сначала не умеют кататься. И первое время нам разрешали выходить с ними на лед, держать за ручку, — рассказывала Ольга Муравьева изданию Sport24 в январе 2024-го. — Соня в это время лепила снежки, ей это помогло привыкнуть к конькам и научиться стоять на льду. А когда началось изучение сложных элементов, мне приходилось уходить, прятаться, чтобы она лучше работала. В итоге все прошло хорошо, уже в четыре года, когда построили каток, ее отобрали в спортивную группу».

Детство Софьи пришлось на то время, когда российские девушки начали ярко выступать на мировой арене. Аделина Сотникова и Юлия Липницкая на Играх-2014 в Сочи стали первыми российскими олимпийскими чемпионками в одиночном катании и командном турнире. В следующем олимпийском цикле блистали Алина Загитова и Евгения Медведева.

Маленькая Муравьева вдохновлялась успехами соотечественниц. Она росла под руководством Елены Чайковской и Марии Клейменовой. Однако безупречную технику в «Янтаре» поставить не смогли, и в возрасте семи лет девочка перешла к Сергею Давыдову в ЦСКА. С этим специалистом Софья тренировалась дольше всего, пока снова не почувствовала необходимость перемен. История самая классическая: остановился прогресс — и начались конфликты.

Зимой 2020 года 13-летняя Муравьева отправилась на просмотр к Этери Тутберидзе. На протяжении месяца юная фигуристка боролась за возможность заниматься у именитого тренера. Она старательно выполняла все установки наставника, подстраивалась под необычный рабочий процесс, однако услышала от Тутберидзе мотивированный отказ.

«Каждую секунду надо прыгать и слушать тренеров, если вдруг позовут. Тогда у них занятия длились почти по полтора часа, а у меня до этого были только по часу. Немного другой рабочий процесс, непривычный. Надо было подстраиваться. Выдерживала с трудом. Я тогда еще была не очень стабильной», — говорила Муравьева в интервью «Матч ТВ» в ноябре 2021-го.

После неудачи в «Самбо-70» у Тутберидзе девушка продолжила поиски тренера. Под конец карантина Софья попробовала свои силы в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Ей удалось проявить себя на сборах в Кисловодске. Двукратный олимпийский чемпион смог найти подход к фигуристке и помог освоить прыжки, которые ей раньше не давались.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная карьера Софьи Муравьевой

В 15 лет Софья считала себя уже взрослой фигуристкой, подтвердив это в феврале 2021-го бронзой юниорского чемпионата России в Красноярске.

В начале сезона-2021/22 спортсменка освоила тройной аксель и свой первый четверной сальхов. С таким арсеналом Софья могла конкурировать с соперницами на высоком уровне. Серьезный успех к Муравьевой пришел в ноябре. Она победила на пятом этапе Кубка России в Перми с суммой баллов 216,64.

Осенью Софья отправилась на юниорские международные соревнования в Словению и Австрию. В Любляне девушка заняла итоговое второе место. А вот в Линце фигуристка стала первой. В конце октября Муравьева завоевала серебро на третьем этапе Кубка России в Сочи. С результатом 214,82 балла девушка уступила лишь Софье Самоделкиной.

В конце декабря фигуристка приняла участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она занимала второе промежуточное место после короткой программы, но с Муравьевой сняли 1 балл за задержку выхода на старт. В итоге спортсменка стала третьей, уступив вторую позицию Анне Щербаковой. По сумме баллов с учетом короткой и произвольной программ Софья заняла шестую строчку. Судейство в этот день вызвало немало вопросов у ряда специалистов, включая тренера Муравьевой Евгения Плющенко.

«Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой — как там некоторые говорят, ноунеймом? — Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира (Анну Щербакову. - Прим. «СЭ»), которая не сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо хоть не 10», — негодовал Плющенко в интервью «СЭ» в декабре 2021-го.

Впоследствии результат Камилы Валиевой, победительницы ЧР-2022, был отменен в связи с ее допинговой дисквалификацией, и все участницы турнира поднялись на одну строчку.

В то же время было объявлено, что Муравьева включена в сборную России в качестве запасной для участия в чемпионате Европы-2022, но почти сразу это решение аннулировали. Генеральный директор федерации фигурного катания Александр Коган объяснил, что Софье выступать на взрослых международных турнирах не позволяет возраст.

«Муравьева — хорошая, перспективная девушка. Мы бы хотели, чтобы она приняла участие в чемпионате Европы, но она не имеет права выступать в турнирах ISU из-за возраста», — цитировало РИА «Новости» слова Когана в декабре 2021-го.

На первенстве России в январе 2022 года Софья решилась на сложнейший каскад в короткой программе и допустила ошибку, поэтому один из прыжков засчитан не был. Ошибки были и в произвольной программе, но, несмотря на них, с результатом 211,62 спортсменка второй раз добавила бронзу в свою копилку, пропустив вперед Софью Акатьеву и Софью Самоделкину.

В сезоне-2022/23 Муравьева вошла в состав взрослой сборной России. Муравьева завоевала серебро на четвертом и шестом этапах Кубка России. На чемпионате России по прыжкам Софья стала первой. В финале ученица Плющенко проиграла Камиле Валиевой, но из-за отстранения воспитанницы Тутберидзе золото досталось Муравьевой.

В декабре на чемпионате России фигуристка уверенно справилась со всеми прыжковыми элементами короткой программы, но потеряла равновесие во время исполнения хореографической части. В произвольной программе Софья упала после сольного тройного акселя, но смогла реабилитироваться в каскаде. Итог — третье место. В марте Муравьева приняла участие в финале «Гран-при России», совершила ошибку в выполнении тройного акселя в короткой программе и стала четвертой.

В сезоне-2023/24 Софья завоевала серебро чемпионата России в Челябинске. На четвертом и шестом этапах «Гран-при» в Казани и Москве спортсменка стала первой и второй. В рамках чемпионата России по прыжкам Муравьева внесла свой вклад в победу команды Козловского.

Осенью 2024 года фигуристка сменила группу в академии Евгения Плющенко. По неофициальной информации, это произошло из-за натянутых отношений с Александрой Игнатовой (Трусовой).

Софья Муравьева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Личная жизнь Софьи Муравьевой

Своей личной жизнью Софья делится на страницах соцсетей. Свободное время фигуристка проводит за просмотром фильмов и сериалов.

«Я пересматривала «Гарри Поттера». Хочу заставить маму посмотреть, она все еще не видела, максимум одну часть. Мой любимый факультет — Гриффиндор. Любимые герои — Гермиона, Букля и Добби. Еще недавно пересматривала «Ход королевы». Очень люблю этот сериал, уже несколько раз смотрела. В шахматы в детстве играла, сейчас уже не помню, как это делать», — рассказывала девушка Sport24 в январе 2024-го.

Муравьева ранее дружила с призером Олимпиады Александрой Трусовой, однако летом 2024 года Софья отписалась от Александры в социальных сетях и отрицательно ответила на вопрос подписчика о том, поддерживает ли она отношения с Трусовой.

В будущем Муравьева планирует путешествовать по миру. Любимыми местами, в которых уже бывала, Софья называет Китай и Дубай. А из неизведанных — Японию.

«Если бы у меня была возможность поехать в любую точку мира, то это была бы Япония. Мы ведь должны были ехать на финал «Гран-при» в Осаку, но его отменили», — поделилась фигуристка в интервью Sport24 в январе 2024-го.

Достижения Софьи Муравьевой

Серебряный призер чемпионата России (2024)

Бронзовый призер чемпионата России (2023)

Победитель чемпионата России по прыжкам (2022)

Бронзовый призер юниорского первенства России (2021, 2022)

Софья Муравьева со своей собакой. Фото соцсети

Интересные факты о Софье Муравьевой

Костюмы для выступлений фигуристки собственноручно шьет ее мама — профессиональный художник и модельер.

У спортсменки есть три собаки: Стив, Бакс и Луна.

Девушка гордится своей фигурой. Говорит: «Приятно на себя смотреть, приятно чувствовать себя легкой и тонкой».

Социальные сети Софьи Муравьевой