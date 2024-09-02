Биография Дениса Тена: жизнь и карьера погибшего призера Олимпийских игр

История фигуриста из Казахстана.

Денис Юрьевич Тен

Дата рождения: 13 июня 1993

Место рождения: Алматы, Казахстан

Дата смерти: 19 июля 2018

Рост: 168 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность

Будущий призер Олимпийских игр родился в семье инженера. Денис рос разносторонним ребенком: занимался музыкой и фигурным катанием. Но впоследствии сделал выбор в пользу спорта.

«Да, я занимался музыкой, причем очень серьезно, я пел в хоре и играл на фортепьяно, жутко не любил сольфеджио, но всегда получал большое удовольствие от пения. Мы ездили на хоровую олимпиаду, которая проходила в 2002 году в Корее, и я был тогда самым юным участником в нашем коллективе.

Но когда встал выбор — музыка или фигурное катание, я, конечно же, выбрал фигурное катание, потому что я всегда любил этот вид спорта, он мне безумно нравится, и я всегда получал от него огромное удовольствие. Но тогда я еще не осознавал того, какой шаг совершаю...» — рассказал Тен Sports.ru.

Фигурным катанием Денис начал заниматься в шесть лет. Условий для этого в Казахстане не было. Фигуристу приходилось заниматься на открытых катках и ловить взгляды зевак.

«Знаете, когда я только начинал заниматься фигурным катанием в Казахстане, у нас там не было ни школ, ни катков. Я занимался на открытом катке, который работал только зимой. Все люди смотрели на меня и думали, что я сумасшедший, такой фанат фигурного катания, никак не могу успокоиться, потому что этот вид спорта у нас на тот момент просто не существовал», — вспоминал Тен в интервью Sports.ru.

Большой вклад в будущее юного фигуриста внесли его близкие. Благодаря поддержке родных Денис не бросал спорт и сумел достичь высот, которые способствовали развитию фигурного катания в Казахстане.

«Благодаря поддержке моих родственников и друзей я катался и не задумывался тогда, занимаюсь ли я ради результата или просто для удовольствия, мне просто очень нравилось это дело. Я рад тому, чего достиг на данный момент, потому что сейчас у нас в стране произошел большой скачок в этом плане. Строится очень много катков, много появляется школ, много детей занимаются», — добавил Тен в интервью Sports.ru.

Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Спортивная карьера

С 1999 года Денис работал на открытых катках и на ледовых площадках в торговых центрах. В 2003 году фигурист выступил на турнире в Омске, после которого его пригласили на соревнования в Одинцово. Там его заметила Елена Буянова и предложила переехать в Москву.

Тен начал тренировки в ЦСКА. В 2006 году, когда Денису было всего 12 лет, он стал чемпионом Казахстана. Впоследствии спортсмен еще четыре раза завоевывал национальный титул. На чемпионатах среди юниоров он, как правило, не входил в тройку победителей, при этом неоднократно побеждал на турнирах рангом ниже.

С сезона-2006/07 Тен начал выступать на международном уровне. Спустя два года он выиграл этап «Гран-при» в Белоруссии и пробился в финал серии, где стал пятым. Однако золото на этапе стало первым в истории фигурного катания Казахстана.

В марте 2009 года Денис стал восьмым на чемпионате мира. Это достижение позволило впервые за всю историю фигурного катания Казахстана получить для страны две путевки на Олимпиаду в мужском одиночном катании.

В следующем сезоне Тен дебютировал во взрослой серии «Гран-при», однако добраться до финала не смог. На Олимпийских играх Денис стал самым молодым участником и занял итоговое 11-е место.

Несмотря на все достижения, многие из которых стали историческими не только для самого спортсмена, но и для всего казахстанского спорта, Тен выступал нестабильно. Показать себя во всей красе спортсмену помешали травмы.

«Помню, когда еще тренировался в Москве у Елены Буяновой, она любила повторять, что выступать нужно «на разрыв аорты». То же самое мне часто говорила Татьяна Тарасова. Я и старался делать это на главных стартах.

Просто потом началась череда травм, которая фактически не прекращалась. Как принцип домино: одно наслаивалось на другое, а человеческое тело имеет лимит. Я очень мучился, не мог сфокусироваться на соревнованиях, выходил на лед и боролся не столько с соперниками, сколько с собственным организмом: думал только о том, чтобы хватило сил докатать программу до конца.

Не было, пожалуй, ни одного сезона, когда я чувствовал бы себя абсолютно здоровым. В то же время понимал, что это — спорт, в котором не бывает идеально ровных тропинок», — вспоминал Тен в интервью «РИА Новости Спорт».

Фото Global Look Press

После Олимпиады Денис прекратил сотрудничество с Еленой Буяновой и переехал в США, где начал работу под руководством Фрэнка Кэрролла. К постановкам программ был привлечен Стефан Ламбьель.

Новые специалисты помогли Тену одержать первую значимую победу — в 2011 году он завоевал золото на Азиатских играх. В последующие годы Денис выступал с переменным успехом, параллельно завоевывая значимые медали.

Так, Тен в 2013 году занял второе место на чемпионате мира в Канаде, уступив только Патрику Чану. Спустя год Денис выступил на Олимпийских играх, где стал бронзовым призером. Таким образом, фигурист принес своей стране первую олимпийскую медаль в фигурном катании за всю историю Казахстана.

В феврале 2015 года Тен выиграл чемпионат четырех континентов в Сеуле, а в марте того же года стал третьим на чемпионате мира в Шанхае. После сезона-2015/16 казахстанский фигурист перешел к российскому тренеру Николаю Морозову.

Впоследствии Тен также успел поработать с такими известными специалистами, как Татьяна Тарасова и Лори Николь.

Перед олимпийским сезоном-2017/18 Денис получил тяжелую травму голеностопа. В итоге на Олимпийских играх в Пхенчхане Тен выступил неудачно: в короткой программе занял лишь 27-е место и не смог квалифицироваться в произвольную программу.

«Ожидания были просто бешеные. Сложились костюмы — все как по маслу. И вот я приезжаю в Корею, меня пригласили на торжество — презентацию Олимпийских игр. Это было показательное выступление, некое представление. Буквально за два дня случается травма, которая в принципе выбивает меня из строя не то что на весь сезон, а на год, может быть, больше. Тем не менее я понимаю, что это жизнь, такие вещи случаются и нужно не сдаваться. Может быть, не все сложилось в этом году, но это не значит, что я должен зацикливаться на какой-то одной проблеме. Я от этого расту», — так Тен вспоминал свою последнюю Олимпиаду в интервью телеканалу Kazakh TV.

Фото Getty Images

Достижения

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года

Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию-2013

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года

Победитель чемпионата четырех континентов 2015 года

Чемпион VII зимних Азиатских игр

Многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU

Пятикратный чемпион Казахстана

Деятельность вне соревнований

Тен способствовал повышению популярности фигурного катания в Казахстане. На тот момент, когда Денис начинал кататься, в стране не было нормальных катков. Впоследствии же ситуация стала другой.

«Я рад тому, чего достиг на данный момент, потому что сейчас у нас в стране произошел большой скачок в этом плане. Строится очень много катков, много появляется школ, много детей занимаются.

Когда я только выходил на мировой уровень, фигуристов из Казахстана не было и нашу страну плохо знали. А сейчас, мне кажется, она становится более узнаваемой, и мне очень хочется, чтобы фигурное катание продвигалось у меня на родине, я думаю, это возможно. Еще я хочу сказать, что мне хотелось бы облегчить путь молодым. Хочу популяризировать фигурное катание у нас в стране. Хотя, наверное, об этом мне стоит задуматься немного позже...» — вспоминал Тен в интервью Sports.ru.

Помимо спорта, Денис увлекался фотографией. В 2013 году спортсмен открыл свое ледовое шоу: «Денис Тен и друзья». И этот проект действительно имел резонанс в обществе.

«Этот проект очень много для меня значит, потому что он особенный, он казахстанский. Он был создан в 2013 году как некий эксперимент, но в него поверили люди.

Когда в 2013 году мы провели шоу, был такой мощный медийный резонанс, что в 2014 году к нам приехали 500 туристов только из Японии», — вспоминал Тен в интервью Kazakh TV.

Фото Global Look Press

Трагическая гибель

Жизнь 25-летнего фигуриста трагически оборвалась в 2018 году. Посреди дня Денис погиб от рук уличных преступников, которые вскрывали чужие машины ради запчастей. Неизвестные попытались взломать сигнализацию автомобиля и открыть окна машины, но Тен заметил преступников и попытался остановить.

«Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тену Д.Ю. было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сводке местной полиции.

В ходе потасовки фигурист получил колотую рану. Скорая прибыла на место происшествия и доставила спортсмена в больницу, однако медикам не удалось спасти жизнь фигуриста. Полученные ранения оказались слишком серьезными, и, потеряв больше пяти литров крови, Тен скончался.

Расследованием убийства Дениса занимались лучшие следователи Казахстана, ведь убитый был один из немногих призеров зимних Олимпиад для Казахстана и считался кумиром на своей родине. Его смерть стала настоящим потрясением для мира фигурного катания.

Полиция Алматы задержала по делу троих подозреваемых — Армана Кудайбергенова, Нуралы Киясова и Жанар Толыбаеву. По данным следствия, они не представляли, что убили известного человека.

Приговор был вынесен в начале 2019 года: Кудайбергенову и Киясову предстоит провести в местах лишения свободы 18 лет. Жанар Толыбаева, по ее словам, не была на месте убийства — она обвинялась в недонесении о преступлении и приговорена к четырем годам лишения свободы.

На месте убийства Тена открыли мемориальный комплекс в честь спортсмена. Этап «Гран-при» в Гренобле посвятили памяти Дениса, а россиянин Сергей Воронов весь сезон катал программу, поставленную казахстанцем.

Будущая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева посвятила Тену показательный номер. Также впоследствии появился турнир, названный в честь казахстанского фигуриста.