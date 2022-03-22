«У наших фигуристов чувство неопределенности. Но мы должны быть готовы вернуться в любой момент»

Бетина Попова — о будущем Трусовой, Кубке Первого канала и жизни российского фигурного катания в изоляции.

Гостьей эфира YouTube-канала «Кваксель» в студии «СЭ» стала российская фигуристка и хореограф, тренер пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин Бетина Попова. Вместе с ней мы поговорили о перспективах российских фигуристов без международных турниров, предстоящем чемпионате мира и Кубке Первого канала и плачевной ситуации в танцах.

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Самые яркие моменты — ниже.

Смотреть чемпионат мира нужно, если мы собираемся возвращаться

— Бетина, насколько Кубок Первого канала — реальная альтернатива чемпионату мира? Илья Авербух, Ирина Слуцкая и другие скажут тебе, что не хотят смотреть мировое первенство, потому что без наших неинтересно.

— Да, но Тамара Николаевна Москвина в ответ скажет, что ей смотреть интересно, и я, пожалуй, соглашусь с ней. Не стоит обесценивать труд спортсменов из других стран. От того, что наших там не будет, другие не станут хуже. И отсутствие тех или иных спортсменов — не проблема тех, кто выступит. Читала мнения: «Каково им будет носить золотую медаль, зная, что она не их?» Но вообще-то это их медаль. К тому же на постолимпийском чемпионате мира часто нет топов. А болельщикам не привыкать, истинный любитель посмотрит и то и другое. С точки зрения спортивного интереса чемпионат мира даже станет зрелищнее, у девочек целая очередь выстроится из тех, кто теперь претендует на пьедестал. И нужно следить, если мы собираемся когда-то возвращаться из изоляции. Нельзя упускать из виду мировые тенденции и то, почему и как выигрывают соперники, мы должны быть готовы, если наступит некая оттепель.

— Какое сейчас настроение у фигуристов?

— У многих чувство неопределенности, никто не понимает, что происходит и чем это закончится. У олимпийцев опустошение, даже в мирное время сложно найти силы и мотивацию после Олимпиады зачем-то кататься. А тут у тебя произошло обнуление, после которого ты решаешь, оставаться или нет. Сейчас Кубок Первого канала мотивирует соревноваться.

— Если бы вы были президентом федерации, как бы вы обустраивали российское фигурное катание в условиях изоляции?

— Слава богу, я не президент ФФККР, сложных решений федерации пришлось принять миллионы за последнее время. Одно из них — когда был карантинный сезон, проводился полноценный альтернативный сезон. Полагаю, мы пойдем по этому же пути. Если будет улучшение ситуации в мире, то могут присоединиться другие сборные — Казахстан, Китай, например. Грузия — под вопросом.

Поднимут значимость соревнований, за этапы Кубка России по идее надо вводить призовые деньги. Спортсмены привыкают, что у них есть заработок, получается, надо искать работу. Делать по аналогии с серией «Гран-при» — по два этапа у спортсмена, финал, в том же режиме, что и «мир». Нужно искать нестандартные новые форматы, прыжковые турниры, как на Кубке Первого канала. ISU на конгрессе будет рассматривать новинки типа технической и артистической программы, надо ориентироваться на то, что происходит в международной среде.

В российских танцах грустная и обидная ситуация

— А вы можете сказать что-то о формате Кубка Первого канала? Потому что пока известно только про две команды.

— Ничего. Мы сами особо ничего не знаем (улыбается). Здорово, что интригуют. Спортсменам самим интересно, как выберут составы. Я бы поделила команды на «суефа», и пусть сами выберут капитанов. А еще интересно будет посмотреть прыжковый турнир в парах, впервые увидим такое чудо чудное.

— Только две танцевальные пары на турнире. Почему?

— Там сложилась грустная история. Нет пар Шанаева/Нарижный и Морозов/Багин, Морозов будет кататься с Нарижным. На данный момент у нас есть две сильнейшие пары. Непонятно, продолжат ли Вика [Синицина] и Никита [Кацалапов], надеюсь, Саша [Степанова] и Ваня [Букин] останутся. Но дальше у нас пропасть. Диана [Дэвис] и Глеб [Смолкин] классные, и Лиза [Худайбердиева] с Егором [Базиным] тоже, но... В танцах ценится скатанность, и для этого нужно очень много времени. Мне совершенно не понятно, если подтвердится развал пар, — почему это происходит? Это все не очень хорошо и нелогично, старшие пары все равно будут медленно, но верно уходить в другую деятельность. У нас не принято об этом официально говорить, но в фигурном катании если есть дым, то часто есть огонь.

— Можно ли это связать со сверхудачным выступлением Дэвис и Смолкина?

— Можно. Глядя на пример Дианы и Глеба, молодые пары видят, что можно резко спрогрессировать, а у них это не получилось. И ищут проблемы в партнерах. Уровень конкуренции снижается, видно, как мир идет вперед, а мы несколько остановились в развитии танцев. Обидная и грустная ситуация.

Трусова на таком уровне спортивного мастерства, что ей нужен человек, просто способный направлять и настраивать

— Вас не удивило, что Трусовой нет на Кубке Первого канала?

— После Олимпиады сложно найти мотивацию, особенно после такой эмоциональной, какой она была у Саши. Она всему миру уже показала, что может сделать пять четверных в программе. Для чего ей нужен тот же прыжковый турнир? Непонятно. Вот и ей непонятно, думаю, поэтому не поехала.

— Оставаться ей у Тутберидзе?

— Хорошо, что это не мне решать (смеется). Раньше, когда Саша ушла к Плющенко, за ней ушла Алена. Сейчас ушла Алена, так что... Думаю, эта Олимпиада Саше сильно душу потрепала. Саша на таком уровне спортивного мастерства, что ей не нужно ставить что-то с нуля, она все умеет. Ей нужно найти зону комфорта, человека, который может ее направлять и настраивать. Вопрос только к ней — с кем ей комфортно. Если с Этери Георгиевной на соревнованиях ты часто кричишь, а головой понимаешь, что в тебя человек все вложил.

— Какими видите перспективы Косторной у Елены Буяновой?

— Аленка — классная. У нее есть характер, огонек, который она может показать на льду. Но пока у нее не было тех программ, которые могли бы его раскрыть. Почему-то ни разу никто не пытался это сделать. Нелепый джаз ей ставили, еще что-то. На последних стартах у нее был ниже уровень скольжения, она каталась, будто за что-то извиняется. Не было уверенности. Елена Германовна не будет терроризировать, но она жесткий хороший тренер. Может получиться.