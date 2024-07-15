Бывшая россиянка дебютировала с новым партнером в США. После ритм-танца дуэт снялся по загадочной причине

Главная иностранка российской сборной Аннабель Морозов окончательно осваивается в Америке.

В очередной раз сменившая спортивное гражданство Аннабель Морозов впервые вышла на соревнования в новом дуэте. Фигуристка выступила на турнире Dallas Classic со своим новым партнером Джеффри Ченом. У родившейся в США дочки российского тренера Николая Морозова был выбор между Францией и Америкой. И поначалу Аннабель каталась за Россию, однако с этого года Морозов вновь тренируется за океаном. Какие первые выводы можно сделать, глядя на дебютный прокат?

Выиграла ритм-танец, но не вышла на произвольный

Фигурное катание — удивительный вид спорта в плане календаря. С одной стороны, в отличие от футбола или хоккея, количество статусных мероприятий можно пересчитать по пальцам если не одной, то двух рук — ноги точно не понадобятся. Причем собраны все эти турниры компактно в диапазоне нескольких месяцев. Поздняя осень, зима и начало весны — уже в марте, по сути, можно забывать про фигуристов вплоть до следующего октября. При этом какие-то местные старты всплывают регулярно и в самое неожиданное время. К примеру, в США сейчас проходят соревнования в рамках сезона-2024/25. На одном из таких — Dallas Classic — выступила бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов. Для Морозов это первый турнир после перехода (или, правильнее сказать, возвращения) в сборную США и первый с новым партнером — Джеффри Ченом.

Впечатления пара Морозов/Чен оставила после своего проката неоднозначные. С одной стороны, Аннабель и Джеффри легко выиграли ритм-танец, набрав весьма приличные 70,11 балла. Для первого совместного старта — точно впечатляюще. Ребята опередили украинскую пару Зои Ларсон / Андрей Капран (65,57) и другой американский дуэт Эми Куи / Джонатан Роджерс (61,58). Но с другой — Морозов с Ченом по какой-то причине не вышли на произвольный танец. Причина не названа, о травмах ничего не слышно, так что, вероятнее всего, у дуэта произвольный еще банально не готов. Как минимум не в том состоянии, чтобы показывать его перед судьями, ведь первые эмоции — это чуть ли не самое главное. В отсутствие главных фаворитов победу одержали украинцы Ларсон/Капран, второе и третье места заняли американские дуэты Рафаэлла Кончиус / Алексей Щепетов и Микела Мелилло / Карл Шапфель соответственно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перспективы в сборной США остаются туманными

Подобные летние старты можно воспринимать как контрольные прокаты в России. Места и баллы на них имеют второстепенное значение. Важнее опыт и отзывы, которые фигуристы получают после проката. Ведь времени что-то подправить, условно говоря, до серии «Гран-при» вполне достаточно. Морозов начать новый сезон успешно критически важно, ведь спортсменка только в мае этого года получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и стала спортсменкой сборной США. Честно говоря, учитывая биографию Морозов, смена гражданства была делом времени. Девушка, хоть и родилась в Москве, практически все детство провела в США и Европе поочередно. Отец — известный российский и американский тренер Николай Морозов. Мама — французская фигуристка Кэролайн Дуарен. Вот так и выходит, что практически с рождения у нее три паспорта — российский, американский и французский.

Правда, Аннабель с отцом долго не могли выбрать, за какую страну ей выступать. Рассматривались все три варианта, причем Россия выглядела в ее случае скорее как наименее логичный. В нашей стране она всегда выглядела экзотично. С фамилией, которую на французский манер нельзя склонять, явным акцентом и тренировками максимально далеко от Новогорска. И с претензиями, которые реализовать в России не получалось. Сначала из-за высокой внутренней конкуренции, а затем из-за бана с турниров под эгидой ISU. Известно, что Аннабель размышляла о смене спортивного гражданства, еще пока выступала вместе с Дэвидом Нарижным (из-за чего во многом пара и распалась). Но, видимо, и новый партнер девушку не поддержал. Практически сразу после того, как появился дуэт Аннабель Морозов / Игорь Еременко, пошли разговоры о том, что спортсмены могут выйти под другим флагом, но что-то не срослось.

В итоге Еременко остался дома и пока без партнерши. А вот Аннабель с уже четвертым партнером за последние три сезона возвращается в США. Морозов-старший продолжает составлять протекцию дочери. Выбил место в Мичиганской академии танцев на льду, договорился с известной постановщицей Кэролайн Грин. И все же рычагов влияния на американское фигурное катание у Николая в разы меньше, а соперничество внутри страны в Америке у танцоров сейчас даже выше, чем в России. Так что не спешите записывать Аннабель в число участниц Олимпиады в Милане. Ей бы для начала на этапы «Гран-при» с Ченом отобраться.