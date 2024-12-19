Биография Анны Фроловой: справилась с травмами и вернулась в большой спорт

История российской фигуристки, которая восстановилась после нескольких стрессовых переломов одной стопы и вернулась в спорт.

Анна Сергеевна Фролова

Дата рождения: 7 августа 2005 года.

Место рождения: Мытищи (Московская область).

Место проживания: Санкт-Петербург.

Гражданство: Россия.

Рост: 166 см.

Вид спорта: фигурное катание, женское одиночное катание.

Тренеры: Евгений Рукавицын.

Бывшие тренеры: Ирина Страхова, Светлана Панова, Сергей Давыдов.

Клуб: СШОР Санкт-Петербурга.

Звание: мастер спорта России.

Участница чемпионата России по фигурному катанию 2024/25 в женском одиночном катании, который состоится в Омске 18-21 декабря 2024 года

Детские и юношеские годы

Анна Фролова родилась 7 августа 2005 года в подмосковных Мытищах. В семье было принято приобщать детей к спорту. Старшая сестра Анны занималась гимнастикой, средняя — фигурным катанием. Когда девочка подросла, то перед ней встал выбор именно из этих видов спорта. Гимнастику Фролова отбросила сразу: ей было тяжело терпеть боль при растяжке.

В 2009 году родители привели маленькую Анну на лед в спортивную школу «Москвич» (сейчас — «Легенда»). Первым тренером Фроловой стала Ирина Страхова, под руководством которой девочка научилась самостоятельно стоять на коньках и прыгать.

Фигурное катание

Началом профессиональной карьеры Фролова считает тренировки у Светланы Пановой в школе «Снежные барсы» в Москве, куда она пришла в возрасте 11 лет. В арсенале юной фигуристки были только двойные прыжки. Воспитанница Пановой быстро освоила тройные и каскады.

«Светлана Владимировна — первый тренер, с которого у меня начался настоящий профессиональный спорт. Я пришла к ней в 11 лет с двойными прыжками, без стабильного дупля даже. Могла, конечно, попробовать прыгнуть тройной, но это были полуфабрикаты. Был вопрос, возьмут меня или нет. Насколько помню, сперва Светлана Владимировна вообще не хотела меня брать, но мы в итоге договорились на испытательный срок», — рассказывала Фролова в интервью РИА «Новости Спорт» в декабре 2022 года.

Под руководством Пановой Анна начала выступать на соревнованиях. В сентябре 2018 года Фролова стартовала на первенстве Москвы, в сезоне-2019/20 дебютировала на международном уровне в рамках юниорского «Гран-при». Фигуристка претендовала на участие в финале серии, но уступила по сумме баллов Виктории Васильевой и осталась в запасе. В это время спортсменка приняла решение сменить тренера. Семья начала поиски нового специалиста, выбор пал на Сергея Давыдова из ЦСКА.

«У меня начался, наверное, в какой-то степени внутренний конфликт. Мы со Светланой Владимировной не смогли договориться друг с другом. В определенный момент мы достигли мертвой точки, когда друг друга уже не слышишь. После ухода я несколько дней сидела дома, и мы пытались понять, куда идти дальше. Мама посоветовалась со знакомыми, и в итоге мы решили, что новым тренером будет Сергей Дмитриевич Давыдов, потому что его группа — золотая середина между результатом и здоровьем. У меня не стояло на тот момент задачи закончить сезон со всеми золотыми медалями или выучить четверной и сразу после этого закончить. Мне как-то всегда хотелось кататься долго, не спеша, с удовольствием. Это, если что, не камень ни в чей огород — просто я вот такой человек. С такими ориентирами», — рассказала Анна в том же интервью РИА «Новости Спорт».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый тренер в декабре 2019 года сопровождал Фролову на чемпионате России-2020 в Красноярске. Фигуристка заняла шестое место и стала первой запасной на зимнюю юношескую Олимпиаду-2020 в Лозанне (Швейцария). Шанс выступить на этих соревнованиях Анна получила после травмы Виктории Васильевой. В итоге Фролова завоевала бронзу Игр, уступив кореянке Ю Ен и соотечественнице Ксении Синицыной.

В сезоне-2020/21 Фролова завоевала единственную награду на первом этапе Кубка России в Сызрани — серебро. Она стала одиннадцатой на чемпионате России и шестой на первенстве страны среди юниоров. Следующий сезон фигуристка полностью пропустила после выступления в контрольных прокатах сборной России в сентябре.

Позднее Анна рассказала, что катание начало приносить ей невыносимую боль, и тогда вместе с командой было принято решение взять паузу. По словам спортсменки, она не была готова закончить карьеру, но все же пыталась смириться с мыслью о таком возможном исходе. После нескольких обследований и консультаций выяснилось, что у нее стрессовые переломы стопы. И хотя травма повлияла на связки и мышцы, противопоказаний для выступлений после лечения не осталось.

«Когда очень сильно заболела нога, я поняла, что даже оттолкнуться не могу — только через дикую боль. Там была такая ситуация — сперва мне сказали, что у меня обычное растяжение. Врачи ставили не совсем точные диагнозы, и мы сначала пробовали одно лечение, потом другое. Нужно же знать, что лечить, но вышло так, что мне всякий раз говорили что-то разное. Конечно, из-за этого не получалось ничего сообразить. В какой-то момент мы приняли решение ложиться в больницу. Там уже врачи собрали консилиум, посмотрели мои снимки и сказали, что на самом деле у меня в стопе было некоторое количество стрессовых переломов», — рассказывала девушка в интервью РИА «Новости Спорт» в декабре 2022-го.

Фролова вернулась к соревнованиям в сезоне-2022/23. Фигуристка выступила на двух заключительных этапах и финале «Гран-при России» (результат — десятое место), приняла участие в чемпионате России (11-е место). При этом после окончания сезона спортсменка снова заговорила о решении взять паузу в карьере. Следом появилась информация о переходе Анны в группу к Евгению Рукавицыну, который известен своим умением работать с одиночницами. Ради сотрудничества с этим специалистом фигуристка переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

«Анна пришла к нам и сказала, что возьмет паузу и кататься не будет. Мы вроде восстановились, потихоньку встали на ноги, она рвалась в бой: «Я хочу четверные». А потом, через два дня после финала «Гран-при», пришла с цветами. Хотя после старта говорила: «У меня перестало все болеть, я готова к работе». Что произошло за два дня? Предпосылок к уходу никаких не было. Но это ее решение, она взрослый человек. Что-то еще могло случиться. Вообще, всегда все можно, было бы желание. Сейчас же еще возрастной ценз чуть-чуть устаканился. А почему нет? Ну учи там потихонечку четверной, занимайся прокатами, постановками. У нее могло получиться, было бы желание», — сказал Сергей Давыдов изданию Sport24 в апреле 2023 года.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В начале сезона-2023/24 под руководством Рукавицына Фролова завоевала серебро и золото на первом и втором этапах «Гран-при России» в Уфе и Красноярске. В столице Башкирии фигуристка уступила только воспитаннице Этери Тутберидзе Аделии Петросян. В декабре 2023-го Анна стала пятой на чемпионате России. В феврале 2024-го спортсменка завоевала серебро на зимней Спартакиаде сильнейших, которая была совмещена с финалом национального «Гран-при». На соревнованиях в Магнитогорске она снова пропустила вперед только чемпионку России Петросян.

«Честно скажу, устала, но результатом довольна. Однозначно вся работа, проделанная с этим тренерским штабом, того стоила. Результат очень достойный. Я счастлива кататься в такой команде с таким отношением, с таким подходом к работе. У меня и работа, и выступление — всё в удовольствие. Надеюсь, так будет всегда. Лучший сезон в карьере? Пока что да. Мне кажется, я нашла какой-то баланс в себе самой, нашла коннект с телом, начала к нему больше прислушиваться, понимать, где нужно отдохнуть, где нужно сильнее напрячься. И, опять же, подход с головой: морально настраиваться стало проще, я четче понимаю, что мне нужно сделать, чтобы выйти и показать свой максимум, имеющийся на данный момент», — сказала Анна в комментарии «Чемпионату» в феврале 2024-го.

В сезоне-2024/25 Фролова стала победительницей первого и третьего этапов «Гран-при России» в Магнитогорске и Красноярске.

Награды и достижения

Серебряный призер «Гран-при России»: 2024

Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр: 2020

Личная жизнь

В соцсетях Фролова преимущественно публикует фотографии с друзьями или кадры с соревнований. Все время Анна тратит на тренировки. По словам девушки, она получает огромное удовольствие от катания и стремится постоянно совершенствоваться в нем.

«Мы с тренерами считаем, что всегда нужно прогрессировать, всегда нужно пробовать что-то. Неважно, сколько тебе лет, сколько ты катаешься и так далее», — сказала Фролова в октябре 2024-го.

В свободное время Анна читает детективы, даже мечтает однажды написать собственный. Фигуристка в будущем хотела бы побывать в Японии.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Занимательные факты

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