Фигуристка призналась в трех попытках суицида и изнасилования. Девушка пропустила почти весь прошлый сезон
Перспективная фигуристка Анастасия Зинина будто бы пропала с радаров. За весь прошлый сезон мы увидели Зинину только лишь раз — в конце спортивного года на турнире в Санкт-Петербурге. Причем о том выступлении Анастасии лучше забыть — не получалось практически ничего. О том, что случилось с девушкой с яркой хореографией и четверными прыжками, можно было только догадываться. Пока высказаться не решилась сама Зинина. В соцсетях она сделала смелое заявление, где поделилась черными страницами из своей жизни. 17-летняя фигуристка призналась, что пережила три попытки суицида, попытку изнасилования и столкнулась с врачебной ошибкой.
Экс-фигуристка академии Плющенко напугала общественность своими признаниями
В соцсетях новый набирающий популярность тренд. Пользователи публикуют тяжелые истории из своей жизни под песню «Камень» исполнительницы Fleur. Решила присоединиться к нему и фигуристка Анастасия Зинина. Она записала небольшое видео, где напевала строки из песни, но важнее не то, что мы слышим, а то, что видим. На фоне песни — важнейшее обращение к подписчикам. «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» — написала Зинина в сопровождении к ролику.
Судя по всему, девушка хотела показать, что ее не сломить даже такими тяжелыми испытаниями. Однако пост Анастасии вызвал переполох в сообществе фигурного катания, поэтому спортсменке пришлось прояснить свой изначальный посыл. «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное», — добавила спортсменка спустя час.
Ролик на текущий момент из соцсетей Зининой удален. Кроме того, фигуристка попросила не реагировать на возможные предположения о ее дальнейшей спортивной судьбе. «Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было», — написала девушка и еще раз извинилась за возможные эмоции, которые вызвала ее публикация.
Разумеется, подробностей о том, что конкретно произошло с Анастасией, в открытом доступе нет. Тем не менее многое после ее признания становится явным. За прошлый сезон Зинина выступила только лишь раз — в конце апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Заняла 10-е место и с трудом набрала больше 100 баллов за произвольную программу. Явно не таких выступлений мы ждали от девушки, которая уверенно исполняла четверные прыжки и радовала интересными программами.
Выступила только лишь раз — официально из-за ковида
Родившаяся в Ростове-на-Дону девушка начала всерьез заниматься фигурным катанием после переезда в Москву, когда перешла на тренировки в клуб «Снежные Барсы» под руководством Светланы Пановой. В 2021 году ее позвали в академию «Ангелы Плющенко», где ее тренировали Евгений Плющенко и Дмитрий Михайлов. Именно во время работы с Плющенко о Зининой узнал массовый зритель. Она поехала на этапы юниорской серии «Гран-при», удивила стабильными и красивыми ультра-си. Однако концовка сезона-2021/22 получилась смазанной, а в конце июня 2022 года стало известно, что Анастасия Зинина ушла из клуба «Ангелы Плющенко». Причем олимпийский чемпион отчислил ученицу по своей инициативе. Тогда фигуристка перешла в СК «Армия фигурного катания» в команду тренера Алексея Василевского. Прогресс Зининой остановился, но на чемпионате России она стала пятой — что позволило рассчитывать на место в условной сборной страны и на финансирование.
Смена поколений и кризис в женском одиночном позволял Анастасии мечтать о развитии успеха в сезоне-2023/24. Она представила интересные программы, ее ждали лед на этапах российского «Гран-при» в Уфе и Казани. Однако она не вышла на лед ни в столице Башкортостана, ни в столице Татарстана. Не было Зининой и на чемпионате страны в Челябинске. Пропуски соревнований она тогда списывала на коронавирус, однако были и намеки на сложности ментального характера.
«Физически было достаточно тяжело, все по-новому, нужно было готовиться к программам, я нахожусь сейчас в переходном возрасте, это еще больше усложнило. Камнем преткновения стало мое моральное состояние, соревнования — это стресс для организма, мне нужно было хорошо на них настроиться, подготовиться психологически», — рассказывала девушка в беседе с ТАСС. Помощь квалифицированного специалиста, судя по всему, принесла результат.