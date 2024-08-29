Болельщики требуют допустить фигуристку Тутберидзе к взрослым турнирам. Двоеглазовой не хватило четырех месяцев

Алиса — главная «жертва» нового возрастного ценза.

С текущего сезона новый возрастной ценз в фигурном катании заработал в полную силу. Начиная с этого года Международный союз конькобежцев (ISU) допускает на турниры под своей эгидой только спортсменов, достигших 17 лет на момент старта сезона — а именно 1 июля. Если в прошлом году ФФККР игнорировала изменения в правилах ISU, то начиная с сезона-2024/25 возрастной ценз поднимают и на внутренних соревнованиях. Ранее на российских стартах девушки выступали с 14 лет, теперь — с 16, все с тем же допуском на год и той же пометкой про 1 июля. Так на год отложили дебют во взрослых Алисы Двоеглазовой, однако поклонники фигуристки решили вступиться за воспитанницу Этери Тутберидзе.

ФФККР резко поднимает возрастной ценз после двух лет молчания

Дискуссия о возрастном цензе — одна из самых ожесточенных в фигурном катании. Поклонники «зрелого женского» спорта без ограничений едва ли когда-нибудь найдут общий язык. Последний раунд сражений в кабинетах ISU за сторонниками повышения возрастного ценза. Раньше выступать по взрослым Международный союз конькобежцев вообще разрешал хоть в 12 лет. Причем поднимать планку пришлось не из-за фигуристов. Ограничения ввели после появления в олимпийской программе шорт-трека. Корейцы массово собирали совсем еще юных девочек, что и заставило боссов ISU задуматься о допустимости участия детей в соревнованиях высшего порядка. Долгие годы отсечка стояла на одном и том же уровне — 15 лет, причем, что важно, полные 15 должны быть строго на момент старта сезона, а именно на 1 июля текущего года. Поэтому, к примеру, Софья Акатьева ждала лишний год из-за того, что родилась 7 июля — на шесть дней позже положенного по правилам.

После Олимпиады в Пекине историю про необходимость повышать возрастной ценз запустили уже специалисты из фигурного катания. И своего добились. Изменения вводились поэтапно. Сезон-2022/23 прошел по прежним правилам, в сезоне-2023/24 возрастной ценз установили на отметке в 16 лет, а вот с сезона-2024/25 и дальше допускать на взрослые старты будут только 17-летних фигуристок и фигуристов. Правда, все это касается только международных стартов под эгидой ISU. Допускать россиян там пока не планируют, а у внутренних соревнований свой регламент, подконтрольный только Федерации фигурного катания на коньках России. В ФФККР сначала изменения в регламенте ISU игнорировали. Однако чиновники понимают, что рано или поздно мы вернемся на зарубежные старты. Так, значит, надо готовиться и адаптироваться. Поэтому с этого сезона новый возрастной ценз будет и на этапах российского «Гран-при» с чемпионатом России.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двоеглазова могла выступать по взрослым в прошлом году, но не может сейчас

Планку минимального возраста поднимают сразу на два года — с прежних 14 лет до 16. В этом плане все довольно логично, поскольку и раньше на внутренние старты допускали на год раньше выхода во взрослые на международном уровне — с целью подготовить спортсменов к новому этапу в карьере и повысить внутреннюю конкуренцию. Когда в конце нулевых женское одиночное было в кризисе ФФККР и вовсе на время отменяло какие-либо ограничения, допуская до соревнований всех желающих. Таким образом Елизавета Туктамышева выступала на чемпионате страны, едва отпраздновав 12-й день рождения, а спустя год боролась с Аделиной Сотниковой за победу на турнире, когда обеим было по 13. Вольницу остановили в 2013-м, что привело к забавному казусу. Евгения Медведева выступила на взрослом ЧР в 12 лет, однако в 13 ее уже на соревнования не допустили.

В похожей ситуации теперь и Алиса Двоеглазова. Год назад ей было 14, и она имела право выступать по взрослым. К новому сезону она подходит в возрасте 15 лет и этого права уже лишена. Причем, что важно, 16 лет Двоеглазовой исполнится уже совсем скоро — 11 ноября. Конечно, три с лишним месяца — это не шесть дней Акатьевой, однако ситуация в любом случае требует избирательного подхода. По крайней мере на этом настаивают поклонники фигуристки. Они написали открытое письмо на имя президента ФФККР Антона Сихарулидзе.

«Недопуск фигуристки Алисы Двоеглазовой в сезоне?2024/25 на взрослые старты противоречит принципам чистого спорта и имеет единственную цель коррупционного проведения на пьедестал заранее определенных спортсменок, чей уровень спортивной подготовки не позволяет конкурировать с Алисой Двоеглазовой в честной борьбе», — утверждается в письме, копия которого есть в распоряжении «СЭ».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Раньше в регламенте уже делали допущения ради выдающихся спортсменов

Болельщики напоминают федерации, что изменения в правилах ISU принял еще в 2022 году, однако на протяжении двух лет ФФККР никак на них не реагировала. Наоборот, на местном уровне старались «придерживаться принципов справедливости и спортивной честности, допуская фигуристок к внутренним стартам, исходя из реального уровня их спортивной подготовки». Приводят фанаты и примеры, когда исполком ФФККР напрямую нарушал внутренний регламент, допуская до соревнований среди взрослых не проходивших формально возрастной ценз спортсменок. Речь идет и о Софье Акатьевой, и о Веронике Жилиной. Большой резонанс вызвало и приглашение в 2020-м 14-летней Валиевой, несмотря на то что на взрослых международных стартах Камила выступать еще не могла. Решение объяснялось выдающимися способностями одиночницы, однако если в отдельных случаях федерация способна идти на допущения и уступки, почему же здесь проявляется несгибаемость?

Впрочем, сама Алиса, кажется, смирилась с тем, что ей предстоит провести в юниорах еще один год. «Не мне решать, но, честно, хотелось бы уже кататься во взрослых. Однако правила есть правила... Мне будет 16 лет, но я родилась во второй половине года. Мы тренируемся, учим новые элементы, совершенствуемся. Все остальное на последнем месте. Но также я понимаю, что век спортсменов не так долог... Поэтому надо работать, особо не обращаю внимания на новости», — отвечала Двоеглазова на вопрос о новом возрастном цензе в марте.

Неделю назад она представила свои новые программы на юниорских контрольных прокатах. И хотя с учетом Маргариты Базылюк Алиса и в этой возрастной категории фаворитом не будет, шанса проявить себя уровнем выше она заслуживает. Тем более что эпоха уникумов, которые щеголяют четверными, прошла, и мы вновь наблюдаем стагнацию женского одиночного.