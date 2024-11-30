У Алины Загитовой почти 200 нарушений ПДД за год. В 2023-м фигуристку могли лишить прав

Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год

А за последние шесть лет — более 500 штрафов.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за неполный 2024 год заработала 197 штрафов от ГАИ. По данным «Постньюс», владеющая двумя машинами спортсменка совершила 175 нарушений за рулем Porsche Macan и 22 — на BMW X6. Девушка уже оплатила все «бумажки».

С марта 2019-го за иномарками Алины числятся 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей. Чаще всего ее наказывали за превышение скорости (401 случай). Пять раз спортсменка проезжала на красный свет.

Скандал через год после получения авто в подарок

Загитова стала счастливой обладательницей машины уже в 15 лет — за победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане ей подарили BMW. Так как водительских прав у нее по понятным причинам быть не могло, поклонники не надеялись увидеть девушку за рулем в ближайшие годы. Но ждать пришлось недолго: после золота на чемпионате мира-2019 Алина приехала в родной Ижевск. 1 мая она выложила в соцсетях видео, как водит авто. И это вызвало жесткий хейт. К тому же фигуристка не была пристегнута ремнем безопасности.

Дело ушло в правоохранительные органы. Разбирались долго. В итоге наказания Загитова все-таки избежала — в июле того же года стало известно, что расследование прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Проезд на красный

В следующий раз попасть в сводки Алина смогла летом 2023-го — и снова из-за своей любви к съемке роликов из салона авто. К тому моменту фигуристка уже получила права.

На видео, которое тогда опубликовала Загитова, ее автомобиль пересек «зебру», когда у пешеходов горел зеленый свет. А значит, для водителей в тот момент горел красный.

Вопрос стоял в том, успела ли Алина пересечь стоп-линию на мигающий зеленый или все же нарушила ПДД. Мнения разделились. В любом случае олимпийская чемпионка нарушила другой пункт правил, двигаясь на авто с телефоном в руках. Но история замялась, прав Загитову никто не лишил.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Может, увлеклась техникой речи»

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала «Гран-при». С 2019-го фигуристка не выступает, сосредоточившись на шоу и работе телеведущей.

Как пошутил комментатор Дмитрий Губерниев, возможно, за рулем она как раз готовится к мероприятиям.

«Может, она увлекалась за рулем и занималась техникой речи? Этого, конечно, не надо делать, потому что должна быть полная концентрация. Мы же все иногда нарушаем правила движения. Но в целом мне новости про Алину Загитову надоели», — сказал Губерниев «Матч ТВ».