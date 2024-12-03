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Сегодня, 13:30

Загитова увеличила себе губы — сама призналась. Летом она винила в изменениях брекеты

Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Егор Сергеев
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Алина Загитова на интервью у Надежды Стрелец.
Фото Скриншот видео
Зачем?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы. Об этом она рассказала в шоу «PROпуск». Причем интервьюер даже не спрашивал спортсменку об изменениях внешности напрямую — она сама переключилась на данную тему:

— Как ты справляешься с этим хейтом? — спросил ведущий у Загитовой.

— Все просто. Прихожу домой к родным, близким — и просто в кругу семьи наслаждаюсь моментом. Кстати, я никогда об этом не говорила — вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья! Да, — ответила Алина.

22-летняя фигуристка также порассуждала о том, почему она часто сталкивается с негативом в социальных сетях.

«Человек я очень скромный и закрытый в какой-то степени, — продолжила Загитова. — Если посмотреть на звезд шоу-бизнеса — я максимально закрытая. Возможно, из-за этого люди и хейтят меня, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию».

Давние слухи

Внешность Загитовой — одна из самых популярных тем для обсуждения в фигурном катании в этом году. Еще летом фанаты заметили изменения в губах чемпионки, на что регулярно указывали в соцсетях. В августе Алина провела прямой эфир для подписчиков, в котором ответила и на спекуляции на тему своих губ. По ее словам, тогда дело было совсем не в косметических процедурах.

Фигуристки Алина Загитова и&nbsp;Евгения Медведева. «Я всегда хотела дружить с Женей». Алина Загитова — о Медведевой, Губерниеве и Криде

«На зубах у меня брекеты, — подчеркнула Алина. — Когда я их поставила, мое лицо, естественно, поменялось. Брекеты очень сильно натирают внутреннюю часть губы. Вы не можете сейчас видеть, но внутри моих губ очень сильные мозоли, эти брекеты очень сильно натирают внутри. Естественно, губа опухает. 20 августа мне будут ставить брекеты на нижнюю челюсть, я не знаю, что вы будете мне писать. Уже жду этих комментариев, что же будет на этот раз? «Теперь подкачала нижнюю губу»? Думаю, на этом вопрос можно закрыть и больше это не обговаривать».

Новая волна спекуляций о внешности Загитовой поднялась в начале ноября, когда она пришла на интервью к Надежде Стрелец, — на видео были отчетливо видны увеличенные губы фигуристки. Теперь же Алина развеяла сомнения — она действительно обращалась к услугам косметолога.

«Не очень качественно»

В середине ноября, еще до признания Загитовой, Sport24 взял комментарий у косметолога Елены Щукаревой на тему изменения во внешности звезды. По ее словам, работа выполнена не идеально.

«На фотографиях видно, что Алина Загитова увеличила губы, — заявила Щукарева. — Думаю, объем препарата больше чем 1 миллилитр, или филлер был очень плотный, потому что губы увеличены как по контуру, так и в объеме. Все-таки сейчас тенденция на естественность, а когда губы увеличены по всей длине, это выдает работу косметолога. По фотографиям тяжело определить, есть ли миграция препарата или нет, но, на мой взгляд, когда явно видно увеличение — работа выполнена не очень качественно. Но, повторюсь, все зависит от запроса фигуристки».

Алина Загитова
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