Загитова распустила «Паруса». Алина просит 75 миллионов рублей на шоу из госбюджета

Место проведения нового спектакля олимпийской чемпионки — город Санкт-Петербург.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова — уникальный человек в российском спорте. Она выиграла все что можно, будучи спортсменкой, затем перешла в ведущие, где вписала в историю свои милые оговорки. Позже Загитова собралась в тренеры, и в Казани вроде как уже возводится ее школа. Но вот новое измерение — Алина начала делать свои шоу.

Первое, об истории Татарстана, прошло в Казани — немного хаотично, с переносом дат и забавными интервью накануне, но в целом оставило хорошее впечатление. Когда мы писали, как спортсменка и ее агенты отказались от интервью за минуту до начала, — это так, пустяк. Но когда ее шоу 75 миллионами должны финансировать налогоплательщики (то есть каждый житель страны по полрубля) — дело помасштабнее.

Так или иначе, чемпионка решила развивать успех — и подала заявку на грант ради нового ледового спектакля в Санкт-Петербурге в 2025 году. И тут есть нюанс. Даже не один.

Не стремится привлекать деньги сама

Нюанс заключается в том, что фигуристка просит налогоплательщиков и государство в лице Президентского фонда культурных инициатив профинансировать шоу «Алые паруса» полностью. В заявке указывается: запрашиваемая сумма — 74 798 618 рублей, софинансирование — 0,00.

Тот, кто имел дело с подобными заявками в фигурном катании, знает по опыту, что все просители делают по-другому: и Авербух, и Плющенко, и Навка запрашивают именно софинансирование, и минимум 50%, а часто больше составляют собственные средства или от частных спонсоров. Некоторые из них, конечно, могут быть аффилированы с государством, но это уже особенности экономики.

Авербух подтвердил это в разговоре с «СЭ»: «В заявке обязательно нужно указать, какие суммы ты вкладываешь самостоятельно, и их размер должен в два раза превышать то, что ты запрашиваешь».

Заявка Загитовой была подана в последний день, может, Алина просто забыла графу или не успела придумать, что вписать. Проходит заявка по тематическому направлению «Великое русское слово. Литературные, театральные и иные проекты, основывающиеся на русской литературе и драматургии».

«Алые паруса» должны будут показываться в Питере в период с 15 января по 31 июля 2025 года, но сколько всего будет шоу — неизвестно. По информации «СЭ», уже после показа «Хранителей времени» в Казани Загитова стала строить планы на новую постановку весной и именной тур по городам России с новой темой. Даже начала приглашать в него действующих фигуристов сборной России. Однако тогда об «Алых парусах» ничего известно не было. Возможно, речь идет о разных сюжетах.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зачем Загитовой деньги?

Любопытно изучить пространные объяснения Загитовой (или ее команды) о том, зачем же нужны 75 миллионов. Давайте читать:

— «Алые паруса» известны нам как романтичный символ надежды и мечты. «Алые паруса» А. Грина — это вечная история о том, что мечты сбываются, если в них верить. В наше время, когда мир меняется так быстро, а жизнь становится все более динамичной, важно напоминать себе и молодому поколению о важности мечты и упорства в ее достижении. Ледовое шоу позволит оживить эту идею на сцене, создавая яркие и запоминающиеся образы, которые будут вдохновлять зрителей.

«Алые паруса» — это произведение, которое стало частью русской культуры, воплощая в себе идеи о любви, преданности и красоте души.

Одно благотворительное шоу позволит жителям России из регионов Курской и Белгородской областей, а также семьям участников СВО ознакомиться с «Алыми парусами» в формате ледового шоу, что сделает культуру более доступной для тех, кто находится в зоне конфликта.

Проект ледовое шоу «Алые паруса» — фестиваль культуры и искусства, который позволит новому поколению познакомиться с классикой русской литературы в современном формате, вдохновиться вечными ценностями и поддержать молодые таланты, — говорится на сайте фонда.

Главной целью проекта Загитова называет «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина «Алые паруса». Как это символично и давно должно было случиться — Алина Загитова открывает для людей русский язык и литературу...

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Более того, в задачах есть такое: «3. Повысить интерес к русской культуре, литературе и русскому языку в том числе на примере молодых и успешных амбассадоров в лице Алины Загитовой». Целевой аудиторией называются дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, а также их родители, любители культурных мероприятий и все те, кто интересуется русской классической литературой.

Решение будет приниматься специальной комиссией. Для понимания: в экспертный совет фонда входят такие люди, как Игорь Матвиенко, Сергей Безруков, Дмитрий Бертман, Сергей Лукьяненко, Василий (Зурабович) Церетели и другие.