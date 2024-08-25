Интервью Загитовой, которое не состоялось. Как Алина и агенты отказались от общения за минуту до начала

История о неоднозначной подготовке к шоу Загитовой и сорвавшемся разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В Казани 29 августа пройдет первое шоу Алины Загитовой «Хранители времени». Пока мероприятие окружает множество тайн. Не известен ни состав участников, ни роль самой олимпийской чемпионки, да и билеты продаются с трудом. И это несмотря на то, что за последние недели Загитова заметно увеличила свою медийную активность и часто появляется в СМИ, рассказывая именно про шоу. Алина с ее командой агентов собиралась появиться в «СЭ», но... и здесь начинается наша история.

Шоу в закрытом режиме

Почему мы считаем важным ее рассказать? У нас нет привычки выносить на публику неудачные попытки интервью. Общаться со СМИ или игнорировать конкретные медиа и журналистов — личное дело любого спортсмена. Однако всегда важны нюансы.

Во-первых, источники бюджета выступления неизвестны, но оно точно в какой-то мере имеет отношение к бюджетным средствам. Режиссер Светлана Краюшкина рассказывала у себя в соцсетях, что шоу создали «по поручению президента Республики Татарстан». А значит, информация о нем несет общественно важный характер.

Во-вторых, изначально шоу планировалось на 29 и 31 августа, теперь в расписании заявлены два сеанса в четверг, 29 августа: в 15.00 и 19.00. Довольно странный с рыночной точки зрения перенос — на середину рабочего дня, разве что ради школьников (хотя, говорят, они — костяк фан-сообщества многих фигуристов). Но как быть тем, кого угораздило запланировать поход на 31 августа и кто мог ради него отказаться от других планов, вообще непонятно.

Наконец, я обманул ожидания болельщиков, которые оставили 174 комментария с вопросами для Алины в моем телеграм-канале — немало советов и предложений пришло в личку.

Да и вообще Загитова — публичная фигура, которая высказывается по важным общественным, даже политическим темам, у нее все еще большая армия поклонников — даже спустя пять лет после незавершения карьеры. Людям она объективно интересна. Более того, Алина еще и наша коллега, недавно получившая диплом. Может, это формальность. Но российская чемпионка и кумир миллионов имеет некий опыт работы в медиа и не может не понимать, что все мы в одной лодке и что популярность — явление временное.

Но показывать людям шоу Алина предпочитает дозированно. Например, журналистам сказали, что аккредитации на мероприятие не будет. Согласитесь, еще одна странная с точки зрения пиара история. «Татнефть Арена» не может вместить миллион зрителей, поэтому и существуют средства массовой информации с хорошим оборудованием, которые покажут шоу во всей красе. Или не очень хочется показывать?

Агентский рай вокруг Алины

Но к делу. Как вы могли заметить, Загитова за последние дни раздала несколько интервью. Что удивительно — в основном радио: «Русский Хит», «Маяк». То есть в том формате, который наименее выгоден фигуристке. На радио важны дикция и умение строить речь и нет визуала, а Алина — объективно красивая девушка. И неважно, филлер у нее в губах или мозоли.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Предложение об интервью дошло и до «СЭ» — через коллег по холдингу, словом, интервью Алины сразу бы разошлось на несколько площадок с абсолютно разной аудиторией. Как раз очень понятный шаг агентов.

Коллеги предложили провести интервью мне, так как у меня есть небольшие познания в фигурном катании. Разумеется, первой моей реакцией было — передать через агентов Алине, что интервью собирается вести Дмитрий Кузнецов. Зная, как настороженно относятся к общению с журналистами некоторые фигуристы, я предполагал, что, возможно, мне стоит самоустраниться.

Но тогда я удивился первый раз — агенты сказали, что противопоказаний нет. Мы даже уточнили, правильно ли нас поняли, и да, нам ответили, что про такого интервьюера слышали и, мол, все нормально.

Затем нас попросили прислать темы разговора. Кто-то оскорбится и скажет, что это уже не журналистика, но в случае с такой звездой, как Алина, если она согласна прийти в студию, почему не попробовать? Даже интересна была реакция. Кажется, Алина (или ее команда) не догадалась, что наши интересы совпадают. Мне совершенно не хотелось делать еще одно интервью с оговорками и кринжем, а как раз таки попытаться сделать вдумчивый разговор, который бы показал Алину другой — если это, конечно, возможно. Хотя вопросы про объявление о завершении карьеры, критику в соцсетях я включил. Как и то, должна ли женщина зарабатывать или как относиться к нейтральному статусу. Если что — все они проверку не выдержали и были забракованы. Из интересного — выжил вопрос «Оказавшись перед Медведевой, что ты ей скажешь?» и опросник Пруста.

Второй раз я сильно удивился, когда представители Алины рассказали, что готовы приехать в студию на прямой эфир. Точно ли агенты желают ей добра? Ладно, «лайв» всегда лучше и живее записи, поэтому мне оставалось только согласиться. Первоначально эфир планировался на 19 августа.

Однако затем начались странности. Сначала сторона фигуристки извинилась и сказала, что героиня не может приехать. Далее появилась договоренность об интервью в Zoom и в записи. Что ж, хорошо. Новая дата — 21 августа, 16.00. Ну а последний час можно расписывать по минутам.

За 45 минут до начала пиар-менеджер Загитовой звонит и говорит, что фигуристка ни в какую не хочет давать интервью Дмитрию Кузнецову. То есть ранее Алина об этом не знала либо не придала значения. Несмотря на согласованные темы. Никакие уговоры не помогают — «тут, видимо, это нереально». Сама Алина на мои звонки и сообщения в мессенджерах в те же минуты не ответила.

Срочно звоню коллегам и спрашиваю, кто может подхватить интервью. Нахожу Микеле Антонова, который не раз уже радовал нас веселыми цитатами Ирины Родниной и Татьяны Тарасовой. Передаю свои же вопросы, подводки и прочие пометки. Микеле бежит в место, где можно раскрыть ноутбук и будет нормальный звук.

Фото Мария Успенская

За 20 минут до эфира сторона Загитовой говорит, что все в силе, замена принимается.

15.59. Кидаем ссылку на Zoom -конференцию. Успели.

16.00. Раздается звонок, что «у Алины произошло ЧП и она не может дать сейчас интервью». 20 минут назад нам готовы были выделить на разговор аж два часа (за что спасибо, это много).

Жаль, в итоге получилось 0 минут 0 секунд. Далее были просьбы о переносе на завтра, потом до пятницы — и так далее. Короче, слив.

Но что самое интересное — я позвонил агенту Алины, телефон которого указан в соцсетях самой фигуристки, Марии Шашиной. Она рассказала, что не знает людей, которые организуют нынешние интервью фигуристки, но уточнила, что пиаром шоу занимается отдельная команда. И очень удивилась, когда узнала, что они представляются «пиар-менеджерами» фигуристки.

Не знаю, история ли это про непрофессионализм команды Загитовой, вокруг которой развелось очень много агентов, или скорее про страх взрослой 22-летней девушки, которая зачем-то сама пошла в публичную профессию. Но факт остается фактом: с публичным имиджем Алины все эти годы большие проблемы, а в преддверии шоу, на которое слабо продаются билеты, нет прохода для журналистов, и о самом шоу известно крайне мало, а фигуристка боится давать интервью, предложенное ее же командой. О чем становится известно за минуту до начала.