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«Работа строилась с дубинкой». Косторная снялась в документальном фильме — и рассказала об уходе от Тутберидзе

Алена Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе
Егор Сергеев
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11 сентября 2021. Челябинск. Ледовый дворец «Трактор». Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. Женщины. Алена Косторная.
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А еще накричала на Куницу на тренировке.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная стала героиней документального фильма «Параллельное вращение». Первая серия вышла 17 декабря — в ней фигуристка сразу же дала огня.

Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Многие поклонники фигурного катания помнят, как непросто развивались отношения Алены с ее знаменитым тренером — Этери Тутберидзе. Косторная дважды покидала Хрустальный — в 2020 (ушла к Плющенко) и 2022 (в ЦСКА) годах. И теперь рассказала больше о причинах своего первого расставания со специалистом.

По словам фигуристки, Тутберидзе выстраивала работу слишком сурово: «Просто так же не уходят никогда. Не бывает такого. Значит, есть какой-то конфликт, который не получается решить путем переговоров или найти какую-то точку соприкосновения... Я-то чуть-чуть повзрослее стала, хотела, чтобы меня слушали, ко мне прислушивались. А ко мне продолжали относиться как к ребенку. Работа происходила не на каких-то взаимодоверительных отношениях, диалоге, работа строилась исключительно с дубинкой».

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Косторная сказала, что у тренера не было возражений по поводу ее ухода: «Еще раз все взвесив, я решила, что остаюсь при своем мнении. Позвонила Этери Георгиевне, сказала: я бы хотела попробовать работать по-другому, другими методами. Она сказала: ну раз так, вот иди и пробуй».

Кажется, среди знакомых Косторной это решение не поддерживает никто. Хореограф Алексей Железняков считает, что в фигуристке сыграли гормоны. «Я это называю немножечко звездной болезнью. Плюс этот возраст, настроение скачет: все не так, все не это, хочу вот так. Работает полный дух противоречия. Ты скажешь: надо делать так, человек сделает все наоборот. Это касается не только Алены, в основном это проходят все подростки, а тем более если такие эмоциональные... Я не против уходов спортсменов, все атлеты переходят и ищут свое. Но когда ты добился таких результатов, в тебя вложили столько всего. И тебе так — раз, по башке пыльным мешком. Я всегда против этого», — считает тренер.

12 сентября 2021. Челябинск. Ледовый дворец «Трактор». Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. Женщины. Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мама Алены также возражала против перехода к Плющенко — и придерживается такого же мнения до сих пор: «Я как могла пыталась ее отговорить идти к Евгению Викторовичу. Ничего против него не имею — прекрасный человек, прекрасный специалист, прекрасный спортсмен. Но для Алены лучший тренер — это Этери Георгиевна».

О том, как Косторная вновь оказалась у Тутберидзе, в фильме тоже рассказали. Мама поделилась секретом. «Алена была на соревнованиях и как-то раз попала в разминку с девочками Этери Георгиевны. Приехала и сказала: я хочу кататься у нее. «Мам, они за шесть минут разминки по несколько раз прошли короткую, то есть насколько у них скорость по элементам — делают быстро, не стоят, не ждут». Это ее поразило», — сказала Татьяна.

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Алена сама очень жесткая на тренировках

В 2023 году Косторная перешла в парное катание — причем выступает она не с кем-нибудь, а с собственным супругом Георгием Куницей. В фильме подробно показали, как пара тренируется — и в этих кадрах нет никакой семейной идиллии.

Так, после одного из неудачно выполненных элементов Куницы Косторная ударила супруга по руке и поехала жаловаться тренеру Сергею Рослякову. «Он опять добавил перетяжку, у меня уже вот такая складка, мне неудобно, он опять идет не в темп, не набирает скорость. Я делаю беговой и просто втыкаюсь... Он меня не слушает, он жопой поворачивается и все. «Успокойся, не ори, че ты орешь?» — возмущалась Алена.

А в другом моменте фигуристка высказалась еще суровее: «Выбесил меня. Я два года терпела! Я не могу больше общаться с этим человеком. Он не устраивает меня на льду как спортсмен».

21 декабря 2023. Челябинск. Фигурное катание. Чемпионат России. Спортивные пары. Короткая программа. Алена Косторная. Георгий Куница.
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Георгий, кстати, реагирует на истерики супруги стоически. «В такие моменты я стараюсь просто вообще не слушать, что происходит. Поскольку она может говорить... Стараюсь быть спокойнее, если еще я начинаю что-то говорить, обычно происходит просто «бух», — отметил Куница.

А еще Георгий признает, что вместе тренироваться сложно — и это было ожидаемо. «Иногда надоедаем друг другу — просто все бесит, абсолютно все. Сложно. Ну а кто сказал, что легко будет? Мы понимали это. Сразу понимали все риски. И очень часто то, что происходит на тренировках — это сто процентов на эмоциях», — сказал спортсмен.

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Впрочем, Косторная объяснила, что именно ее раздражает во время работы в паре: «Я быстро делаю все, и сразу мне надо быстрый результат. В принципе, я его добиваюсь — любыми целями, любыми методами. Гоша чуть-чуть в другом темпе двигается. У него получается, просто это происходит медленнее».

Вторая серия «Параллельного вращения» будет показана 24 декабря.

Фигурное катание
Алена Косторная
Алена Косторная / Георгий Куница
Георгий Куница
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