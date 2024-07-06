Феерическое лето Трусовой: пошла в ЗАГС с новым женихом, пошутила над бывшим и думает о возвращении

Фигуристка умеет создавать инфоповоды.

Начало романа Александры Трусовой и Макара Игнатова если не повергло в шок, то немало удивило фанатов фигурного катания. Трусова только недавно вышла из отношений с другим фигуристом Марком Кондратюком, у Игнатова тоже была девушка, с которой даже выходил совместный кулинарный выпуск на Первом канале.

Однако за короткое время Трусова и Игнатов успели пофеерить в медиапространстве, вскоре тогда еще 23-летний Макар сделал Александре предложение, которое она приняла. Кроме того, у ребят дни рождения с разницей в два дня — так что контента в последнее время они производят много. Сейчас уехали в совместный отпуск, а Трусовой пророчат возобновление карьеры. 6 июля на Дне московского спорта она появится впервые после всех этих новостей и даже откатает программу на льду «Лужников».

«СЭ» рассказывает о паре, которую никто не ожидал увидеть, и ближайших перспективах Александры на личном и профессиональном фронте.

Как все начиналось

Публичным роман Игнатова и Трусовой стал 28 января в Санкт-Петербурге, когда Александра неожиданно приехала на чемпионат города, в котором, казалось бы, болеть ей не за кого. Но источники в мире фигурного катания как минимум с Нового года утверждали, что Макар и Саша «мутят». Раз ребята сами решили сделать отношения публичными, поцеловавшись у бортика, странно было делать вид, будто ничего не происходит. Видео появились в соцсетях, и в романе Трусовой и Игнатова никто уже не сомневался. Рассказывают, что Саша была не очень довольна обилием включенных камер на телефонах и видео с трибун, но думается, все знали, на что они идут.

Но, к чести ребят, их дальнейшая личная жизнь очень качественно скрывалась. Заметными прошли только два события, но симптоматичные. 8 мая было объявлено, что Игнатов переходит из петербургской СШОР в академию «Ангелы Плющенко» в Москве. А вскоре по анонсу нового шоу Евгения Плющенко «Золушка» стало понятно, что главные роли сыграют именно возлюбленные.

Как Игнатов сделал предложение

В ночь с 16 на 17 июня Макар выложил лаконичный пост «Она сказала «ДА!», и не сказать, что для поклонников фигуристов он был ожидаем. Большинство реакций на новость о помолвке — «я в шоке», некоторые менее цензурны.

Трусова позже рассказывала о знаменательном событии в своем Telegram-канале так:

— Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь... и там... Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость... знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала: «Да!»

Многие болельщики недоумевали — ведь у Игнатова совсем недавно были публичные отношения... Но таким вещам свойственно меняться. Интересно, что в день объявления о помолвке Лера, бывшая девушка Макара, опубликовала фотографию своего букета цветов с многозначительной подписью.

Сама Трусова в ответ на вопрос РИА «Новости» о скорости романа говорила: «Вы же не знаете, когда он начался!»

Как Игнатов и Трусова справили дни рождения

Уже через неделю фигуристы справили день рождения Саши (у Макара он всего на два дня раньше, но о празднованиях в его честь публично слышно не было). На застолье в «Москва-Сити» были приглашены фанаты, и они задарили именинницу. Правда, во время вручения одного из подарков случилась неловкость — сертификат предполагал «погружение в свой мир от восьми художников», на что Трусова не то с сарказмом, не то серьезно ответила: «Без художников обойдусь». Явный намек на Марка Кондратюка, который даже устраивал выставки своей живописи.

Но были и удивительные поздравления. Например, фанаты записали длинное видео, в котором среди поздравляющих — певица Макsим и Юлианна Караулова с блистательной речью:

— Я желаю тебе большой, окрыляющей, вдохновляющей и одухотворяющей любви, ты юная легенда, я горжусь, что ты родилась в нашей стране, — среди прочего сказала Караулова.

События продолжали развиваться стремительно. Уже 27-го числа пара подала заявление в ЗАГС, также стала известна свидетельница со стороны невесты — Софья Самоделкина. Дату свадьбы Трусова предлагает угадать подписчикам, из ближайших красивых — 7 июля или 8 августа.

Трусова может вернуться в спорт

А еще через несколько дней РИА «Новости» опубликовали информацию о том, что Трусова подумывает о возвращении в спорт и готовится к выступлению на открытых контрольных прокатах сборной России в сентябре. Выступление на прокатах, судя по рассказам о подготовке к ним фигуристов, не требует сверхусилий — да, нужны программы, но это совершенно не значит участие в соревнованиях сезона, тем более когда ты — заслуженная спортсменка. Даже с произвольной программы на открытых прокатах можно сняться — что фигуристы неоднократно делали.

— Если она выступит, то будет молодцом. Ее личная жизнь? Не общались с ней. Я в их жизни не вхожу. Смотрю только на результаты и желание. Сейчас у нее присутствует желание. Очень хотелось бы ее увидеть, очень! Сможет ли она на высоком уровне откатать весь сезон? У нас девочки рожали и выходили, выигрывали все. Будем за нее болеть! — сказала Тарасова «СЭ».

Контрольные прокаты сборной пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября. Но сейчас все внимание приковано к Дню московского спорта, на котором Трусова не только покатается, но и встретится с болельщиками и прессой. И может быть, сама приоткроет завесу тайны над своим будущим.