Трусова и Муравьева не обязаны дружить. Ответ Яне Рудковской

Почему потенциальное противостояние Муравьевой и Трусовой-Игнатовой — это нормально.

В последнее время я часто пишу письма. То Лизе Худайбердиевой недостаточно внимания к танцам, то с налоговым вычетом разбираешься. Сегодняшнее — для Яны Рудковской. Впрочем, не только для нее. Скорее для «пузыря» фанатов фигурного катания и смежной аудитории, которая не всегда осознает, насколько наш спорт отстает от других игроков в индустрии развлечений.

Что произошло?

Краткое содержание обычного буднего дня за три дня до старта «Гран-при России», в который ничего интересного не должно было произойти.

Мы в «СЭ» опубликовали текст про Александру Игнатову (Трусову) и ее выступление на контрольных прокатах. Еще раз оговорюсь: можно только уважать фигуристку за решение попробовать свои силы и помощь в раскрутке открытия сезона. Мы нашли судью всероссийской категории и попросили оценить прокаты. Результат получился... не слишком удачным.

Впрочем, никто не отрицает, что это лишь старт сезона и у других форма тоже неоптимальная. Поверьте, искать человека было непросто. Отказали в том или ином виде пять человек. А найти среди судей еще и такого, который был бы готов потратить время на все прокаты, оказалось нереально.

Но суть не в этом — в тексте фигурировала фраза о том, что у Трусовой есть конфликт с Софьей Муравьевой. Фразу разнесли — и это нормально. Позже коллеги с «Р-Спорт» добавили информацию о разведении фигуристок по группам.

Это вызвало реакцию гендиректора академии Яны Рудковской в интервью «Матч ТВ»:

— Нужно вывести новую рубрику — «Сплетни от Кузнецова и Жукова». Я хорошо отношусь к этим товарищам, но писать непроверенную информацию считаю сплетней, а не профессионализмом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спасибо «Ангелам Плющенко» за наше счастливое фигурное катание

Честно говоря, единственная эмоция по итогам этого обычного дня: фигурное катание — еще не совсем болотце, в нем есть нерв. И слава богу, что людям еще интересно обсуждать, кто из фигуристок в каких с кем отношениях.

И во многом спасибо за это надо сказать как раз «Ангелам Плющенко». С их стилем можно спорить, даже ненавидеть, но сложно оставаться равнодушным и не признать, что с приходом этой академии облик фигурного катания изменился. Да, это другой подход, но он приносит спорту внимание.

Многие фанаты отказываются замечать, что мы живем в таком таймлайне, когда фигурное катание уже три года в изоляции и на грани. Фигуристы, Первый канал, болельщики, журналисты — да все прикладывают усилия, чтобы сохранить интерес. Спорт как индустрия в России в принципе переживает не лучшие времена. Особенно если речь о мире за пределами футбола-хоккея-боев. Зайдите в английский паб — там точно будут обсуждать футбол. Зайдите в русский бар — вряд ли большинство назовет хотя бы одного игрока «Спартака». Ну Титова назовут, может. Чего говорить о фигуристках? Софью Титову не будет знать никто.

Поэтому очень удивляет, когда новость о дуэли Трусовой и Муравьевой вызывает такую реакцию. Нет, комментарий Яны Рудковской как раз понятен — профессиональный руководитель организации так и должен реагировать. Все сплочены, вместе идем к победе, слухи распространяют мужики-сплетники. Никаких вопросов, хорошее отношение к Кузнецову, о котором сказала продюсер, взаимно.

Но почему в принципе информация о противостоянии двух топовых фигуристок должна рассматриваться как трагедия? Спорт — это про конфликт, конкуренцию, дуэль. Разве в одной футбольной команде все игроки ходят после матчей играть в дженгу и фоткаются в обнимку на пленку? Кто решил, что фигуристки должны дружить, сохранять хорошую мину и, вышколенно стоя в третьей позиции, рассказывать, как они всех любят?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Противостояние Муравьевой и Трусовой — шанс, а не трагедия

Нас долго пытались убедить в дружбе Загитовой и Медведевой, хотя она оказалась полной профанацией. Почему две амбициозные девушки, звезды шоу Плющенко и соревнований, должны быть в хороших отношениях? В «Ангелах» много классных фигуристов, школа растет. Шоу действительно смотрят, приглашают за рубеж. Много тренировочных групп. Это нормальная рабочая история, когда конкуренты не ладят. Развели по группам — и дело с концом. В группе Тутберидзе все после тренировки ходят толпой есть мороженое? Я вас умоляю.

Наверное, не существует в природе документа, который бы подтвердил разлад Муравьевой и Трусовой, — это напоминало бы справки о том, кто не верблюд, из миниатюры Мишулина и Рудина.

Хотя подождите... Не Софья ли отписывалась от Александры в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории РФ. - Прим. «СЭ») и публично отвечала на вопрос об отношениях с Сашей?

Впрочем, может, уже девушки помирились. Хотя... Коллеги с «Р-Спорт» тоже не уверены и дают информацию о разведении по группам. Логика тоже вроде бы подсказывает, что такое развитие ситуации вполне вероятно. Обе претендуют на роль прим в шоу, есть о чем спорить. Муравьева в этом сезоне — без шоу. Фанаты ненавидят друг друга. Притчи мамы Муравьевой... Ну, может быть, просто литературный кружок. Блогер «Армен и Федор» поддержит.

Но это не так и важно. Главное, что от противостояний в этом академичном спорте не нужно бежать, как ISU от темы возвращения России. И если противостояние Игнатовой и Муравьевой грамотно обыграть, оно может стать глотком свежего воздуха.