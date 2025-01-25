Трагедия Бойковой и Козловского. Что нужно этой паре для возвращения в топ?

Видимо, нужно немного тупости.

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский могли бы стать и чемпионами мира, если бы не пандемия коронавируса. Если бы не статус третьего номера российской сборной, они наверняка оказались бы ближе к олимпийским медалям. Что с ними не так и что можно сделать для спасения?

Период полураспада

Таких «если бы» в карьере Бойковой/Козловского с каждым месяцем и годом становилось все больше. И сейчас эта пара в точке, когда неуверенным выглядит уже серебро чемпионата России, а с прыжкового чемпионата страны вылетает в первом раунде, не попав в зрелищный командник. Кончилось все «инсайдом» на этой неделе, что пара распадается или ищет другого тренера.

Слухи о распаде были быстро опровергнуты обеими сторонами, и таких недо- и полураспадов в парных видах случается по несколько за год, а у Кагановской и Ангелопола случалось по несколько в неделю.

Но факт остается фактом: став чемпионами России в декабре 2022-го и перейдя в мае 2023-го к Этери Тутберидзе в этом статусе, спустя полтора года Саша и Дима уже вынуждены бороться с Хабибуллиной/Княжуком и Мухортовой/Евгеньевым, чтобы отбить второе место в стране.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Можно ли куда-нибудь уйти?

Про идею о смене тренера, кстати, доводилось слышать и мне. Только проблема в том, что идти в России особо некуда. Де-факто в парах существует только один мощный штаб, и вы прекрасно знаете, кто им руководит. Та, от которой Бойкова и Козловской уходили. Попроситься обратно — практика в российском фигурном катании нормальная. Но возьмет ли Тамара Николаевна Москвина к себе сейчас заслуженную пару с непростым характером в непростом состоянии? Не говоря уже о том, что часто о таких «переговорах» о трансфере одна из сторон просто не знает — до нее не доходит.

Куда более экзотичным, но изящным выходом из ситуации был бы переход Бойкова и Козловского, к примеру, в Сочи к Дмитрию Савину. Это и избавило бы от шлейфа «допингового штаба», каковым ISU негласно объявил команду Тутберидзе своими критериями допуска. Плюс у Савина нет сильной российской пары, но есть узнаваемость за рубежом. Да и климат в Сочи хороший. Но это нужно было делать сразу после чемпионата России, в период Нового года. Да и не факт, что федерация одобрила бы такой переход. Сейчас в ФФККР гораздо более строго следят за трансферами, особенно когда дело касается топовых сборников. Также экзотичным вариантом был бы переезд в Пермь к Павлу Слюсаренко. Но он и так работает с ребятами, а в бытовом плане, думается, стало бы сложнее — да простят пермяки.

Дуэль с Мишиной/Галлямовым, тупость и уверенность в себе

Сашу и Диму принято обвинять в излишней самоуверенности после их заявлений в интервью. Показательным оказался случай на этапе «Гран-при» в Санкт-Петербурге, когда после выигранной короткой программы Козловский рассказывал журналистам о «лучшей в мире подкрутке» и «идеальных прыжках».

А всего через день пара Слюсаренко, Глейхенгауза и Дудакова (они стояли у бортика) провалила произвольную и проиграла Мишиной/Галлямову 23 балла. Дмитрий тогда говорил о неправильном настрое.

Увязывать напрямую сильные заявления Козловского с провалом на следующий день слишком примитивно. Но невозможно отделаться от мысли, что психологически Александр и Дмитрий оказались заложниками дуэли с бывшими партнерами по группе Москвиной — и Галлямов с Мишиной съели конкурентов.

Когда-то Саша Бойкова откровенно говорила: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Я сама себе мешаю своими же мыслями. Поэтому, когда ты тупой, это проще дается».

Не то чтобы такой эпитет был применен напрямую к Галлямову или Мишиной, но Александр в свойственной себе манере отреагировал: «Чтобы побеждать — надо тупо чисто катать». Что точно правда — Мишина и Галлямов в прямой схватке лучше абстрагируются и потому сейчас являются первым номером сборной и претендентами на Олимпиаду. Поговаривают, Александр уверен в том, что отправят именно его пару (и противоположное было бы странно). Наблюдаю за Сашей и Димой несколько лет, внимательно слежу за их реакциями вне камер — поверьте, это противостояние и желание выиграть и отыграться сильнее, чем просто афиша для Первого канала.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Психология и работа Тутберидзе

При этом не готов присоединиться к болельщикам, которые говорят Бойковой и Козловскому помолчать и заняться делом. За самоуверенность и острые заявления Александру с Дмитрием можно только благодарить. Если бы в микст-зоне они бубнили под нос про «работу дальше», то потеряли бы самобытность и свой стиль.

Но делать что-то надо. Возможно, обращаться к психологам — это явление все более распространенное в фигурном катании и реально помогает именно взрослым рефлексирующим спортсменам. По информации «СЭ», в физическом плане фигуристы очень много работают и выкладываются на тренировках по полной. Возможно, Этери Тутберидзе и ее многонаселенный штаб не смогли найти правильный подход к парному катанию. Не будем забывать, что для «Хрустального» это фактически дебют в парах. И здесь работают совершенно другие принципы. Тем более другие принципы работают, когда в твоей команде два взрослых человека, а не 14-летние девочки. Но стать «потупее» их подопечным, как 14-летние, не помешает. Но в таком возрасте и при уже развитом человеческом мозге (основные изменения в нем происходят до 20 лет) вряд ли можно себя сломать через колено.

Никак нельзя сказать, что Тутберидзе «забивает» на пару. Это видно по программам, костюмам, разговорам с самими ребятами. Просто, когда много работаешь, а результата не видно, нужно что-то менять. Способна ли на такое Тутберидзе и сами ребята, когда Олимпиада-2026 почти упущена?

Что точно — это нужно нам всем, даже, может быть, Мишиной и Галлямову. С дуэлью равных русское фигурное катание будет только краше.