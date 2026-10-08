«Не соответствует требованиям». ISU не выдал нейтральный статус Александру Жулину

Заслуженный тренер России пойдет в CAS.

Международный союз конькобежцев (ISU) не предоставил заслуженному тренеру России Александру Жулину нейтральный статус. Специалист готовится обжаловать решение в CAS.

Жулин собирается судиться

Решение ISU стало известно после Мемориала Ондрея Непелы, где Жулин не смог находиться рядом со своими спортсменами.

«В нейтральном статусе мне было отказано перед турниром в Братиславе. По этой причине я не смог находиться со своими фигуристами на соревнованиях, хотя прибыть мне туда не запретили. В настоящее время мы с адвокатами готовим иск в CAS», — сказал Жулин ТАСС.

ISU подтвердил отказ, сославшись на индивидуальное рассмотрение заявки.

«Мы пришли к выводу, что Жулин не соответствует требованиям для участия в соревнованиях ISU и других международных турнирах в качестве персонала индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Это решение может быть обжаловано в соответствии с конституцией и регламентами. ISU не будет давать дальнейших комментариев по индивидуальным делам, пока сохраняется право на апелляцию», — говорится в заявлении организации.

Специалисту 62 года. В прошлом он сам выступал в танцах на льду и становился серебряным призером Олимпиады-1994 вместе с Оксаной Грищук, а после завершения карьеры сосредоточился на тренерской работе. Жулин приводил к победам на крупнейших турнирах Татьяну Навку и Романа Костомарова, а также работал с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Сейчас специалист занимается преимущественно танцевальными дуэтами. Среди его спортсменов — Александра Степанова и Иван Букин, а также Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отказов много

Жулин оказался далеко не единственным представителем российского фигурного катания, столкнувшимся с проблемами при возвращении на международную арену. Ранее ISU неожиданно отобрал нейтральные статусы у фигуристов Марка Кондратюка и Камилы Валиевой, а после не выдал AIN подопечным Жулина Степановой и Букину.

Как и заслуженный тренер, спортсмены тоже решили судиться — Кондратюк, Букин и Степанова обратились в СAS, организация подтвердила это официально. А вот Валиевой в списке не оказалось — и пока неизвестно, планирует ли 20-летняя фигуристка добиваться нейтрального статуса. Формальный срок — 21 день — в ее случае уже завершился.

При этом нельзя однозначно утверждать, что девушка отказалась от цели. Такое мнение высказала спортивный юрист Анна Анцелиович: «Предполагаю, что срок на подачу апелляции продолжается по какой-то причине, которую мы не знаем», — сказала Анцелиович ТАСС.

Напомним, с сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов на международные соревнования в нейтральном статусе. Процесс постепенно идет: к октябрю AIN получили около сотни наших фигуристов. Многие из них уже выступили на турнирах различного уровня.