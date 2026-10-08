Фигурное катание
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Новости Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Александр Жулин не получил от ISU нейтральный статус и намерен судиться в CAS

«Не соответствует требованиям». ISU не выдал нейтральный статус Александру Жулину

Егор Сергеев
корреспондент
Александр Жулин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Заслуженный тренер России пойдет в CAS.

Международный союз конькобежцев (ISU) не предоставил заслуженному тренеру России Александру Жулину нейтральный статус. Специалист готовится обжаловать решение в CAS.

Жулин собирается судиться

Решение ISU стало известно после Мемориала Ондрея Непелы, где Жулин не смог находиться рядом со своими спортсменами.

«В нейтральном статусе мне было отказано перед турниром в Братиславе. По этой причине я не смог находиться со своими фигуристами на соревнованиях, хотя прибыть мне туда не запретили. В настоящее время мы с адвокатами готовим иск в CAS», — сказал Жулин ТАСС.

Александр Жулин.«Нельзя из-за концерта Shaman». Тренер фигуристов проговорился об отказах в нейтральном статусе

ISU подтвердил отказ, сославшись на индивидуальное рассмотрение заявки.

«Мы пришли к выводу, что Жулин не соответствует требованиям для участия в соревнованиях ISU и других международных турнирах в качестве персонала индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Это решение может быть обжаловано в соответствии с конституцией и регламентами. ISU не будет давать дальнейших комментариев по индивидуальным делам, пока сохраняется право на апелляцию», — говорится в заявлении организации.

Специалисту 62 года. В прошлом он сам выступал в танцах на льду и становился серебряным призером Олимпиады-1994 вместе с Оксаной Грищук, а после завершения карьеры сосредоточился на тренерской работе. Жулин приводил к победам на крупнейших турнирах Татьяну Навку и Романа Костомарова, а также работал с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Сейчас специалист занимается преимущественно танцевальными дуэтами. Среди его спортсменов — Александра Степанова и Иван Букин, а также Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отказов много

Жулин оказался далеко не единственным представителем российского фигурного катания, столкнувшимся с проблемами при возвращении на международную арену. Ранее ISU неожиданно отобрал нейтральные статусы у фигуристов Марка Кондратюка и Камилы Валиевой, а после не выдал AIN подопечным Жулина Степановой и Букину.

Как и заслуженный тренер, спортсмены тоже решили судиться — Кондратюк, Букин и Степанова обратились в СAS, организация подтвердила это официально. А вот Валиевой в списке не оказалось — и пока неизвестно, планирует ли 20-летняя фигуристка добиваться нейтрального статуса. Формальный срок — 21 день — в ее случае уже завершился.

Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин.«Было бы идеально занять весь пьедестал». Жулин — о предстоящем сезоне и своих фигуристах

При этом нельзя однозначно утверждать, что девушка отказалась от цели. Такое мнение высказала спортивный юрист Анна Анцелиович: «Предполагаю, что срок на подачу апелляции продолжается по какой-то причине, которую мы не знаем», — сказала Анцелиович ТАСС.

Напомним, с сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов на международные соревнования в нейтральном статусе. Процесс постепенно идет: к октябрю AIN получили около сотни наших фигуристов. Многие из них уже выступили на турнирах различного уровня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Александр Жулин
Читайте также
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
Поляки требуют от FIS отозвать нейтральный статус у призера Олимпиады из России. Буря вокруг Евгения Климова
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Последний шанс Трусовой и Гуменника. Российские фигуристы обязаны побеждать в Казахстане
Новости
RSS RSS
Все новости