Фигуристы и тренеры, ушедшие из жизни в результате авиакатастрофы в Вашингтоне: кем они были?

Официальные списки жертв трагедии в небе над Вашингтоном пока не опубликованы, однако известно, что этот кошмарный инцидент больно ударил по сообществу американского, российского и китайского фигурного катания. Родственники и друзья спортсменов и тренеров, находившихся на борту самолета American Airlines, который вечером 29 января столкнулся с военным вертолетом, пишут отчаянные сообщения в социальных сетях и рассказывают в СМИ о своих погибших близких. В результате спасательных операций живых участников катастрофы обнаружить не удалось. Три пилота вертолета, четыре члена экипажа воздушного судна и 60 пассажиров авиалайнера, скорее всего, погибли. Как минимум 24 из них — юные фигуристы, их тренеры и члены семей, летевшие с чемпионата США, который проходил на прошлой неделе в Канзасе.

Вот их имена:

1. Евгения Шишкова, 52 года, русская фигуристка и тренер, клуб Бостона

2. Вадим Наумов, 55 лет, русский фигурист и тренер, клуб Бостона

3. Джинна Хан, 13 лет, американская фигуристка китайского происхождения, клуб Бостона

4. Цзинь Хан, 49 лет, мать Джинны Хан

5. Спенсер Лейн, 16 лет, американский фигурист, клуб Бостона

6. Кристин Конрад Лейн, 49 лет, мать Спенсера Лейна

7. Александр Кирсанов, 46 лет, русско-азербайджанский фигурист и тренер, университет Делавэра

8. Шон Кей, 11 лет, американский фигурист (танцы на льду), университет Делавэра

9. Анджела Янг, 12 лет, американская фигуристка китайского происхождения (танцы на льду), университет Делавэра

10. Инна Волянская, 59 лет, русский тренер и фигуристка, клуб Северной Вирджинии

11. Эдвард Чжоу, 16 лет, американский фигурист-одиночник китайского происхождения, клуб Северной Вирджинии

12-13. Кайян и Джо Чжоу, родители Эдварда Чжоу

14. Брилли Бейер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Северной Вирджинии

15. Магдалена Бейер, 42 года, мать Брилли Бейер

16. Кори Айно, 16 лет, американский фигурист-одиночник, клуб Северной Вирджинии

17-18. Роже и Стефани Брентон Айно, родители Кори Айно

19. Эверли Ливингстон, 14 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

20. Алидия Ливингстон, 11 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

21. Питер Ливингстон, отец Эверли и Алидии Ливингстон

22. Донна Смоджис Ливингстон, мать Эверли и Алидии Ливингстон

23-24. Франко Апарисио, американский фигурист-одиночник итальянского происхождения, клуб Вашингтона, и его отец

Александр Кирсанов с женой Натальей Гудиной. Фото соцсети

Потеряла все

Бывший российский танцор на льду Александр Кирсанов, в девяностых и нулевых выступавший за Азербайджан и США, также оказался среди жертв вашингтонской трагедии. 46-летний специалист из университета Делавэра погиб вместе со своими юными учениками — танцорами на льду Шоном Кеем и Анджелой Янг. Об этом американским СМИ сообщила жена Александра Наталья Гудина. Она тоже могла оказаться на том злополучном рейсе, но они с мужем решили, что будут сопровождать разные группы своих учеников. С Кеем и Янг полетел Кирсанов...

«Я потеряла все. Мужа, учеников, друзей, — заявила Гудина журналистам. — Мне нужно вернуть хотя бы тело супруга». Наталья и Александр никогда не выступали вместе, хотя Кирсанов является достаточно известным фигуристом. Он начинал в юниорской сборной России в паре с Ольгой Погосян, а в 1999 году перешел под флаг Азербайджана. Там Александр создал дуэт c экс-канадкой Барбарой Хэнли, но больших международных успехов не добился. В 2003 году Кирсанов переехал в США и два года выступал с американской Кристи Моксли.

После завершения карьеры в 2004 году Александр вместе со своей женой Натальей начал тренировать американских юниоров в Довере (штат Делавэр). «Я опустошен известием о том, что по меньшей мере трое жителей Делавэра погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Саша Кирсанов, Шон Кей и Анджела Янг отправились в Уичито, чтобы заняться своим любимым делом — фигурным катанием», — написал в соцсетях сенатор от штата Делавэр Крис Кунс.

Место крушения пассажирского самолета в Вашингтоне. Фото Global Look Press

Убит горем

Уичито — это крупнейший город штата Канзас, который 29 января праздновал день присоединения к Соединенным Штатам (это произошло в 1861 году). В списке праздничных мероприятий был и чемпионат США, который принимал Уичито. «Мы были так горды видеть этих спортсменов высокого уровня, их семьи, их друзей, их болельщиков, приехавших в наш город и поделившихся своими навыками и талантами, чтобы их мог увидеть весь мир, — заявила на пресс-конференции мэр Уичито Лили Ву. — То, что все это заканчивается такой трагедией, просто разбивает мне сердце».

Взрослые участники чемпионата разъехались еще в начале недели. А вот некоторые юниоры задержались для того, чтобы принять участие в национальном тренировочном лагере. И это решение оказалось фатальным. В самолете, направлявшемся из Уичито в Вашингтон, летели десять юных фигуристов в возрасте от 11 до 16 лет. Они представляли клубы Вашингтона, Бостона, Северной Вирджинии и университет Делавэра. Всех несовершеннолетних сопровождали тренеры либо родители. Некоторые семьи погибли полностью, некоторые оказались навеки разлучены ужасной трагедией. Историями людей, которых мир потерял в результате воздушной катастрофы, сейчас наполнены все соцсети и СМИ.

Самыми известными спортсменами из погибших, конечно, являются бывшие чемпионы мира в парном катании экс-россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов. У них остался сын — один из сильнейших одиночников США 23-летний Максим Наумов. Вероятно, он находится в шоке от случившегося и пока не высказывался в СМИ. Вместо него эмоциями поделился лидер мужского одиночного катания и еще один американец русского происхождения Илья Малинин. «Я убит горем из-за трагической гибели моих коллег-фигуристов в этой ужасной аварии», — сказал чемпион мира 2024 года в мужском одиночном катании. — Сообщество фигурного катания — это одна семья, и эту утрату невозможно описать словами».

Среди жертв крушения также бывшая советская фигуристка Инна Волянская, работавшая тренером в Ashburn Ice House из Вирджинии. Ее смерть подтвердил бывший муж Росс Лансел. Всего в катастрофе погибли четыре тренера (все имеют отношение к нашей стране), а также десять родителей юных спортсменов. Конечно, представителями сообщества фигурного катания список жертв не ограничивается. Погибла, например, группа охотников, возвращавшихся из организованной поездки в Канзас. В колледже Огайо оплакивают гибель студентки Грейс Максвелл, летавшей на похороны своего дедушки. Горе пришло во многие семьи, в том числе имеющие русские, китайские, французские и итальянские корни. И здесь можно выразить только соболезнования в связи с трагической утратой.