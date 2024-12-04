Чемпионку Сочи Сотникову указали иноагентом в книжном магазине. Что это было?

Во Владивостоке перестраховались, но признали свою ошибку.

Олимпийская чемпионка фигуристка Аделина Сотникова стала героиней странной истории. В магазине «Владкнига» на улице Уборевича во Владивостоке ее биографию «Сердце льда. Для влюбленных в фигурное катание» снабдили этикеткой «Настоящий материал произведен иностранным агентом Сотникова А. либо касается его деятельности».

Что произошло?

«На вопрос, почему сотрудники книжного «внесли» олимпийскую чемпионку в реестр, они ответить не смогли, отмечает наш корреспондент», — говорилось в информационном сообщении о случившемся. Сотникова, разумеется, ни в какие списки иностранных агентов, которые с декабря 2020 года составляет Минюст, не включалась. Сама Аделина в ответ на вопрос «СЭ» о странном случае не ответила и позже телефон отключила, судя по реакции гаджета.

В магазине в ответ на вопрос «СЭ» объяснили произошедшее ошибкой:

— Это ошибся наш молодой продавец. Просто в списке иноагентов есть еще один человек под псевдонимом Сотникова, перепутали. Случился человеческий фактор, сами понимаете. Мы, конечно, не со зла, пусть Аделина не переживает, уже все исправили, еще с утра, как только поняли ошибку.

В списках иностранных агентов есть писательница Татьяна Сотникова — согласно аргументации Минюста, она «выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовала в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации». Сама автор назвала решение ведомства «противоречащим нормам права», однако статус не снят по сей день.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что сейчас с чемпионкой?

Книга Аделины Сотниковой вышла в 2020 году, в ней, как заявлялось, «найдутся практические советы, которые помогут усовершенствовать свои навыки в фигурном катании, QR-коды с видеоматериалами о том, как выполнять каждый элемент, и профессиональные лайфхаки, которые ускорят ваш путь к успеху».

Сотникова официально завершила карьеру в 2020 году, но в последний раз участвовала в официальных стартах еще в сезоне-2015/16. Сейчас она выступает в новом «Ледниковом периоде» в паре с актером Григорием Сперанским, а также руководит собственной школой фигурного катания Sotka.School.

В день открытия несколько лет назад Аделина говорила, что хотела бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Постепенно ее дети начинают выходить на заметные роли, но пока на уровне разрядов — в частности, ее ученики выигрывали этапы «Битвы школ», московского турнира для юниоров среди столичных академий.

Сотникова на Играх в Сочи завоевала первую в истории отечественного фигурного катания золотую медаль в женском одиночном разряде, опередив кореянку Ю-На Ким и итальянку Каролину Костнер. В Южной Корее были крайне недовольны таким результатом и неоднократно пытались его оспорить под разными предлогами. Однако свою награду Аделина все-таки сохранила.

Весной нынешнего года олимпийская чемпионка сообщила в соцсетях, что обручилась с теннисистом Дмитрием Попко, от которого осенью 2022-го родила сына Адриана. Попко родился в Санкт-Петербурге, но выступает за Казахстан. В данный момент он занимает 172-ю строчку рейтинга ATP.