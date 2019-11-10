«Звезда родилась». Новый показательный номер Туктамышевой

Россиянка Елизавета Туктамышева представила новый показательный номер на этапе «Гран-при» в Китае. 22-летняя фигуристка заняла третье место в Чунцине, проиграв японке Сатоко Мияхаре и победившей Анне Щербаковой.

На Skate America Туктамышева вместо показательного номера исполнила прошлогоднюю короткую программу. Сегодня она представила новый показательный номер под песню Shallow из фильма «Звезда родилась», за которую американская певица Леди Гага и актер Брэдли Купер получили Оскар.

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