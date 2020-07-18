Звезда «Папиных дочек» ответила на поток критики из-за романа с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова ответила в Instagram своим подписчикам, которые критикуют девушку за отношения с 46-летним Ильей Авербухом.

«Вы создали грамотный имидж. Но как прежде уже не будет. Счастье любит тишину, а вы выпустили джинна из кувшина. Светлый детский образ разрушен!» — написал пользователь под одним из постов Арзамасовой в Instagram.

«Я не белая и не пушистая, я взрослый человек, со всей палитрой плюсов и минусов. И я довольно активно призываю, чтобы мы относились друг к другу без шор», — отреагировала российская актриса.

Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Авербух встречается с 25-летней Арзамасовой, известной по сериалу «Папины дочки».

Актриса Елизавета Арзамасова ответила хейтерам, осуждающим ее отношения с Ильей Авербухом pic.twitter.com/NZJpPxjnaK — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) July 18, 2020

Илья Авербух показал дом, в котором живет со звездой «Папиных дочек»