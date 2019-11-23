Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

«Золото и бронза у наших прекрасных девушек». Глейхенгауз поздравил Загитову и Косторную с медалями японского этапа «Гран-при»

16:50
Теги:

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвел итоги выступления Алены Косторной и Алины Загитовой на японском этапе серии «Гран-при». Косторная стала победительницей турнира, а Загитова заняла третье место.

— Завершился шестой этап серии Гран-при NHK Trophy! Золото и бронза у наших прекрасных девушек! — написал Глейхенгауз. — Поздравляю Алену Косторную и Алину Загитову с медалями и выходом в финал Гран-при! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку. P. S. Спасибо всем за поздравления с присужденным мне званием «Заслуженный тренер России».

Финал серии состоится с 5 по 8 декабря в Турине. Ранее туда отобрались Александра Трусова и Анна Щербакова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир