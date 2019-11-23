«Золото и бронза у наших прекрасных девушек». Глейхенгауз поздравил Загитову и Косторную с медалями японского этапа «Гран-при»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвел итоги выступления Алены Косторной и Алины Загитовой на японском этапе серии «Гран-при». Косторная стала победительницей турнира, а Загитова заняла третье место.

— Завершился шестой этап серии Гран-при NHK Trophy! Золото и бронза у наших прекрасных девушек! — написал Глейхенгауз. — Поздравляю Алену Косторную и Алину Загитову с медалями и выходом в финал Гран-при! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку. P. S. Спасибо всем за поздравления с присужденным мне званием «Заслуженный тренер России».

Финал серии состоится с 5 по 8 декабря в Турине. Ранее туда отобрались Александра Трусова и Анна Щербакова.