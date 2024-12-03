Фигуристы Пападакис и Сизерон завершили карьеру

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили о завершении карьеры.

«Мы и мечтать не могли о лучшей карьере. Выражая огромную признательность, мы решили перевернуть страницу. Огромное спасибо нашим зрителям, которые разделили с нами радость на льду. Мы уходим с прекрасными воспоминаниями», — цитирует France Info пресс-релиз фигуристов.

29-летняя Пападакис и 30-летний Сизерон весной 2022 года объявили о приостановке карьеры.

Они являются олимпийскими чемпионами Пекина-2022 и серебряными призерами Игр в Пхенчхане-2018. На счету танцевального дуэта 5 золотых медалей чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы.