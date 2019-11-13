Злоумышленники, угрожавшие сыну Плющенко, вымогали деньги у фигуриста

Подмосковные полицейские начали проверку информации об угрозах, поступающих в социальных сетях несовершеннолетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

— 7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным, — сообщила «Интерфаксу» представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Информированный источник, в свою очередь, сообщил, что речь идет о сыне Плющенко и Рудковской, которому неизвестные угрожали через социальные сети. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.