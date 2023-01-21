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Зинину увезли на обследование после падения на Кубке Первого канала

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристку Анастасию Зинину, получившую травму во время короткой программы на Кубке Первого канала, увезли на медицинское обследование.

«Зинину увозят на обследование. Характер травмы будет понятен только после обследования», — приводит ТАСС слова пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

15-летняя спортсменка упала при исполнении тройного лутца в короткой программе на Кубке Первого канала. Зинина не смогла самостоятельно встать и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского.

Она выступает за команду «Нас не догонят», капитаном которой является Камила Валиева.

Кубок Первого канала по&nbsp;фигурному катанию. Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой обыграла команду Валиевой по итогам первого дня. Онлайн-трансляция

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Анастасия Зинина
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