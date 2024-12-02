Журова считает, что родителям надо поговорить с Загитовой об опасности нарушений ПДД

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала информацию, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году.

«Нарушения ПДД, конечно, должны наказываться. Дело даже не в сумме ее штрафов в 500 тысяч рублей. Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. Мы все любим Алину и хотим, чтобы с ней ничего не случилось. Я бы посоветовала родителям Загитовой поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Также депутат Госдумы отметила, что сомневается в том, что Загитова всегда сама водит автомобиль. По мнению Журовой, возможно девушка давала свою машину родственникам или у нее есть водитель.

30 ноября стало известно, что с начала 2024 года 22-летняя Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз. С марта 2019 года по ноябрь 2024-го спортсменка получила 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей.

Загитова — единственная одиночница в истории российского фигурного катания, которая завоевала все самые престижные титулы. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой, побеждала на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.