Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:05

Журова считает, что родителям надо поговорить с Загитовой об опасности нарушений ПДД

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала информацию, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году.

«Нарушения ПДД, конечно, должны наказываться. Дело даже не в сумме ее штрафов в 500 тысяч рублей. Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. Мы все любим Алину и хотим, чтобы с ней ничего не случилось. Я бы посоветовала родителям Загитовой поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Также депутат Госдумы отметила, что сомневается в том, что Загитова всегда сама водит автомобиль. По мнению Журовой, возможно девушка давала свою машину родственникам или у нее есть водитель.

Алина Загитова. У Алины Загитовой почти 200 нарушений ПДД за год. В 2023-м фигуристку могли лишить прав

30 ноября стало известно, что с начала 2024 года 22-летняя Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз. С марта 2019 года по ноябрь 2024-го спортсменка получила 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей.

Загитова — единственная одиночница в истории российского фигурного катания, которая завоевала все самые престижные титулы. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой, побеждала на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

Источник: Metaratings.ru
Алина Загитова
Светлана Журова
Читайте также
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на €650 млн
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
«Я же не футболист, я — рыбак». Интервью Джентльмена года Константина Тюкавина
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Степанова — о 197 нарушениях Загитовой: «Поделюсь с Алиной Великой знаниями правил дорожного движения»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости