Журова не хочет верить в то, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Депутат Госдумы Светлана Журова не верит в то, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

«Так же переживаю, как и все. И правильно, что даже нам, друзьям, когда мы пишем, ничего не говорится. У меня тоже не из первых рук информация и правильно, что Оксана, я прямо поддерживаю ее, не отвечает никому, даже своим друзьям и знакомым. И когда ссылка делается на врача, для меня это очень странная история — я к такому врачу лечиться бы не пошла никогда. Если он раскрывает врачебную тайну. Со мной был такой один раз прецедент, когда вот как раз врачи рассказали достоверно прямо все в подробностях... Ну, извините, они не имеют права без моего ведома такие вещи выдавать. Но реально ни у кого нет информации и, я думаю, что сейчас никто не скажет четко и достоверно. Я даже не очень верю, что та информация, которая в ТАСС просочилась, что она достоверная. Понимаете, но даже в такой ситуации, прочитав такое, все равно верить не хочется. Даже прочитав ее, как официальную, я, например, верить в это не хочу совершенно», — приводит слова Журовой «КП Спорт».

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

Во вторник, 7 февраля, появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Костомаров — победитель Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.