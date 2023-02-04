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Сегодня, 15:36

Журова назвала отговоркой причину, по которой ISU не позвал Щербакову на вручение премии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что соображения безопасности являются надуманным поводом для отказа пригласить российскую фигуристку Анну Щербакову на церемонию вручения премии от Международного союза конькобежцев (ISU), так как в других видах спорта россиянам смогли ее обеспечить.

«Я хочу сказать непарламентское слово, это все отмазки. Они просто не могли допустить российских спортсменов на награждение и нашли надуманный повод. Почему теннисистам могут обеспечить безопасность, а фигуристам нет? В фигурном катании люди более спокойные, чем на футболе, а здесь не соревнование, а награждение, обеспечить безопасность легче. Если они считают, что на нее может быть произведена какая-то атака, могли бы ей выделить телохранителей», — приводит слова Журовой ТАСС.

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

Источник: https://tass.ru/sport/16962623
Фигурное катание
Анна Щербакова
Светлана Журова
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Железняков отреагировал на то, что ISU не пригласил Щербакову на церемонию вручения премии
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