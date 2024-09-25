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Дэйв Лиз: «На Западе одной из самых популярных российских фигуристок была Косторная»

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Американский журналист Дэйв Лиз рассказал, кого из российских фигуристок больше любят на Западе.

— Алена Косторная — наверное, одна из самых популярных российских фигуристок на Западе, поскольку люди воспринимали ее как продолжателя классической традиции русского фигурного катания. У нее были и линия, и осанка, и поза — весь этот набор.

Если говорить о самых ярким и знаменитых персонах российского фигурного катания, наверное, в глазах западного зрителя это Елизавета Туктамышева. Потому что, во-первых, она очень много лет в спорте. А это нетипично для российского фигуриста. И еще у Елизаветы есть самоирония, она умеет над собой шутить, это очень важно, — приводит слова журналиста Sports.ru

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Также американец отметил Евгению Медведеву и Анну Щербакову, которые очень интеллигентно общаются с журналистами и публикой.

«Наверное, в этом отношении Алина Загитова и Камила Валиева чуть меньше известны западной публике, поскольку они меньше говорят и меньше умеют себя вербально презентовать», — добавил Лиз.

Российские фигуристы были отстранены от международных стартов в марте 2022 года в связи с ситуацией на Украине. В сезон-2024/25 он также будут соревноваться только на внутренних стартах.

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Алена Косторная
Алина Загитова
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
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