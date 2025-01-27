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Сегодня, 15:43

Журналист Дельво рассказал о предстоящем чемпионате Европы по фигурному катанию

Камила Абдурахманова
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Бельгийский журналист издания Het Nieuwsblad Мартен Дельво рассказал о предстоящем чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдет в Таллине с 27 января по 2 февраля.

«Вчера я разговаривал с Ниной Пиндзарроне, и она относится к возвращению россиян нормально. Ей нравится состязаться со всеми участниками соревнований. Она ожидает возвращения российских фигуристов в олимпийскую квалификацию и на Игры в Милане.

Если бы Хендрикс была на чемпионате Европы в Таллине, ее шансы значительно возросли бы после отстранения российских спортсменок. Очевидно, что до отстранения российские фигуристки были намного лучше других европейских фигуристок. Сама Луна Хендрикс это тоже признавала», — сказал журналист Metaratings.ru.

По решению Международного союза конькобежцев (ISU) российских и белорусских спортсменов допустили до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
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