Жулин заявил, что он не удивлен решением ISU не проводить в России этапы «Гран-при» по фигурному катанию

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить в России этапы «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

«Ежу понятно, что у нас его [этап Гран-при] отберут, и отобрали. Как и все остальное», — цитирует ТАСС Жулина.

Сегодня, 18 января, в Международном союзе конькобежцев заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.