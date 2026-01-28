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28 января, 19:10

Жулин высказался о подготовке Петросян и Гуменника к Олимпиаде

ДоброFON опубликовал свежий выпуск подкаста «Каток», гостем которого стал тренер, чемпион мира и Европы, а также двукратный призер ОИ Александр Жулин.

В разговоре с Евгенией Медведевой, Анастасией Скопцовой, Алексеем Ягудиным и Романом Нагучевым он поделился мнением о том, как российским участникам Олимпиады Петру Гуменнику и Аделии Петросян лучше готовиться к стартам.

«Петя [Гуменник] достаточно стабилен, ему главное докручивать все. Он должен быть в суперформе, чтобы все прыжки были докручены. Как только он чуть-чуть не в форме, у него начинаются недокруты, и это уже опасно. Я все время уставал, когда первым катался. Я первым никогда не мог распределить разминку. Как я бы разминку в танцах делал? Все по одному, пять минут размялись, встали в пару и поехали кататься, потому что наблюдать в разминках, когда все эти поддержки друг другу навстречу, — это так опасно. Нужен ли Аделии Петросян еще один старт? Им виднее. Может, какая-то микроусталость, микротравма, мы же ничего не знаем», — считает Жулин.

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Венето и Ломбардии. Соревнования среди мужчин в одиночном катании пройдут с 10 по 13 февраля, в женской одиночке — с 17-го по 19-е.

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