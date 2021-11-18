Жулин: «Судьи к Синицыной не строги, они просто устали от такого количества фантастических фигуристок»

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на «Гран-при Франции».

«Нужно смотреть, в какой форме к «Гран-при» подойдут Косторная и Щербакова. Не делал бы прогнозы на их противостояние. Что касается Синицыной, она очень хорошая фигуристка, но пока у нее не получится бороться с этими монстрами. Судьи к ней не строги, просто они устали. У нас такое количество фантастических девочек, а тут еще и Синицына добавилась. Судьи уже скоро озвереют. Честно, на мой взгляд, ничего сложного на этом этапе для наших фигуристок нет», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

На этапе «Гран-при Франции» выступят три российские фигуристки: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына.

Турнир пройдет с 19 по 21 ноября в Гренобле.