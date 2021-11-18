Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Жулин: «Судьи к Синицыной не строги, они просто устали от такого количества фантастических фигуристок»

19:08
Теги:

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на «Гран-при Франции».

«Нужно смотреть, в какой форме к «Гран-при» подойдут Косторная и Щербакова. Не делал бы прогнозы на их противостояние. Что касается Синицыной, она очень хорошая фигуристка, но пока у нее не получится бороться с этими монстрами. Судьи к ней не строги, просто они устали. У нас такое количество фантастических девочек, а тут еще и Синицына добавилась. Судьи уже скоро озвереют. Честно, на мой взгляд, ничего сложного на этом этапе для наших фигуристок нет», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

На этапе «Гран-при Франции» выступят три российские фигуристки: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына.

Турнир пройдет с 19 по 21 ноября в Гренобле.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4517321-zhulin-u-nas-i-tak-mnogo-fantasticheskih-devochek-a-tut-eschyo-sinicyna-sudi-skoro-ozvereyut.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Мишустин уволил Машкову с поста замминистра спорта за прогул
1
0