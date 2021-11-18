Жулин: «Судьи к Синицыной не строги, они просто устали от такого количества фантастических фигуристок»
Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на «Гран-при Франции».
«Нужно смотреть, в какой форме к «Гран-при» подойдут Косторная и Щербакова. Не делал бы прогнозы на их противостояние. Что касается Синицыной, она очень хорошая фигуристка, но пока у нее не получится бороться с этими монстрами. Судьи к ней не строги, просто они устали. У нас такое количество фантастических девочек, а тут еще и Синицына добавилась. Судьи уже скоро озвереют. Честно, на мой взгляд, ничего сложного на этом этапе для наших фигуристок нет», — приводит слова Жулина «Чемпионат».
На этапе «Гран-при Франции» выступят три российские фигуристки: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына.
Турнир пройдет с 19 по 21 ноября в Гренобле.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4517321-zhulin-u-nas-i-tak-mnogo-fantasticheskih-devochek-a-tut-eschyo-sinicyna-sudi-skoro-ozvereyut.html
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