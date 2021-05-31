Жулин считает, что Загитова имеет право тренироваться в Новогорске

Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова имеет право тренироваться в учебно-тренировочном центре сборных России «Новогорск», хоть и не является участницей национальной команды.

«Загитова — это не все подряд. Как минимум, это ученица Тутберидзе. Я считаю, совершенно нормально, что она будет тренироваться под руководством Этери с девочками, с которыми она всю жизнь каталась и к которым привыкла.

Говорить о перспективах ее возвращения в сборную на данный момент смысла нет. Я вам открою секрет: у меня частенько Навка катается на льду. Я не удивился бы, если бы и Липницкая каталась. Ко мне Боброва с Соловьевым приходят, и это нормальное явление — они катаются у своего любимого тренера. А руководству хватает разума, чтобы эту ситуацию не усугублять и не говорить: «как же так, она же не в сборной!» Так что в этом нет абсолютно ничего сверхъестественного», — приводит слова Жулина «Газета.Ru».

Загитова в понедельник выложила видео в Instagram, где она разминается на базе в Новогорске. Фигуристка не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22. В 2019 году она приостановила спортивную карьеру и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.