Жулин считает, что после произвольной программы «Гран-при Италии» россиянки будут на первом и втором местах

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал «СЭ» итоги короткой программы девушек на «Гран-при Италии».

«Все нормально, завтра уже все будет хорошо. Сегодня были небольшие ошибки у Ани. Не знаю из-за чего... Завтра на первом и втором месте девочки появятся. Зачем Щербакова изменила программу в последний момент? Не знаю, спрашивайте у тренеров», — сказал Жулин «СЭ».

Российская фигуристка Майя Хромых (72,04) заняла второе место по итогам короткой программы. У Анны Щербаковой (71,73) третья строчка. Первой стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, набравшая 73,52 балла.

6 ноября фигуристки покажут произвольную программу.