Жулин считает, что Бойкова и Козловский устали от конкуренции в группе Москвиной

Российский тренер Александр Жулин считает, что фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, приняли решение перейти к Этери Тутберидзе, поскольку устали от внутренней конкуренции в группе Тамары Москвиной.

«Судя по всему, ребята видели, как хорошо катались Евгения Тарасова и Владимир Морозов у Этери Георгиевны Тутберидзе. Думаю, они подустали от конкуренции в одной группе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Я знаю по себе — работал в одной команде с олимпийскими чемпионами Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко, с двукратными победителями Игр Оксаной Грищук и Евгением Платовым. Но мы дружили, все решалось на льду. Это сложный момент, кому-то нужно, чтобы к ним было абсолютное внимание. Любое решение надо уважать», — приводит слова Жулина ТАСС.

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.