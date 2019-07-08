Жулин считает, что Боброва своевременно завершила карьеру

Тренер Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Екатерина Боброва вовремя решила уйти из спорта. Жулин тренировал Боброву и Дмитрия Соловьева с 2014 года. Танцеваьный дуэт под его руководством взял золото Сочи-2014 и серебро Пхенчхана-2018 в командном турнире.

- Катя все правильно сделала, хватит кататься, надо теперь детей воспитывать, - цитирует ТАСС Жулина. - Думаю, что ребята достаточно сделали для спорта. Сейчас у них уже и возраст такой, что нужно сосредоточится на другом. На поиске профессии, зарабатывании денег в шоу, нужно жить в свое удовольствие, доставлять радость своей семье.

Если они обратятся, я с удовольствием поставлю им программы для выступлений в шоу. Мы продолжаем великолепно общаться, у нас замечательные отношения.