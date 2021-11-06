Российский тренер Александр Жулин прокомментировал «СЭ» итоги произвольной программы девушек на «Гран-при Италии».

«Щербакова показала свой высочайший уровень, — сказал Жулин «СЭ». — Неспроста она действующая чемпионка мира. Рано она не выкладывается, а планомерно идет к своей цели. Она очень умная девочка. Мне очень понравилась ее программа! Именно тем, как она сумела передать разницу в эмоциях между первой частью и второй. Когда она перешла на «Мастера и Маргариту» — сделала улыбку... Это просто потрясающе!»

Жулин также отметил выступление Майи Хромых в произвольной программе.

«Майя Хромых совершенно гениальная фигуристка. Потрясающе прокаталась! После таких высоких оценок Щербаковой она не стушевалась, а продемонстрировала великолепное катание. Но я пока считаю, что Щербакова выглядит более зрело. Чемпионат России будет самым интересным турниром в истории. Может, даже больше, чем Олимпийские игры», — добавил Жулин.

Россиянки Анна Щербакова и Майя Хромых заняли первое и второе место на «Гран-при Италии». Замкнула тройку Луна Хендрикс из Бельгии, которая лидировала после короткой программы (219,05).