Жулин рассказал о музыке для ритм-танца у Синициной и Кацалапова

Александр Жулин, тренер по фигурному катанию, работающий с танцевальной парой Виктория Синицина/Никита Кацалапов, рассказал о новой музыке для ритм-танца у спортсменов.

«Технический комитет, конечно, поставил всех танцоров в непростые условия, — цитирует Жулина «Чемпионат.com». — Как я понимаю, еще никто до конца не осознал, что такое street dance в танцах на льду. Но мы пытаемся соответствовать и постарались при выборе музыки все-таки угадать с тем, что они хотели видеть.

На первую часть выбрали знаменитую вещь Джо Кокера You Can Leave Your Hat On из фильма «Девять с половиной недель». Музыка очень сильная, сексуальная. Вторая часть — группа Commodores, произведение Brick House».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов — действующие чемпионы мира.