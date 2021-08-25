Жулин рассказал о музыке для ритм-танца у Синициной и Кацалапова
Александр Жулин, тренер по фигурному катанию, работающий с танцевальной парой Виктория Синицина/Никита Кацалапов, рассказал о новой музыке для ритм-танца у спортсменов.
«Технический комитет, конечно, поставил всех танцоров в непростые условия, — цитирует Жулина «Чемпионат.com». — Как я понимаю, еще никто до конца не осознал, что такое street dance в танцах на льду. Но мы пытаемся соответствовать и постарались при выборе музыки все-таки угадать с тем, что они хотели видеть.
На первую часть выбрали знаменитую вещь Джо Кокера You Can Leave Your Hat On из фильма «Девять с половиной недель». Музыка очень сильная, сексуальная. Вторая часть — группа Commodores, произведение Brick House».
Виктория Синицина и Никита Кацалапов — действующие чемпионы мира.
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