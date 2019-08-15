Жулин рассказал, какие конкурсы могут проходить в рамках звездного уик-энда в фигурном катании

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о том, какие конкурсы можно проводить в ходе звездного уик-энда. Ранее идею проведения таких соревнований высказала Елизавета Туктамышева.

— Та же Туктамышева или другие известные фигуристы могут попытаться выполнить комбинацию тройной аксель — тройной тулуп или четверные прыжки, соревноваться в том, кто выполнит больше элементов подряд, — цитирует Жулина RT. — Необходимо продумать организацию, прежде всего найти спонсора на тот случай, если шоу не окупится, а также заинтересовать самих участников хорошими деньгами. Также нужен сценарий и хороший конферансье, который бы объявлял номера.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил желание принять участие в таком мероприятии.