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Жулин рассказал, какие конкурсы могут проходить в рамках звездного уик-энда в фигурном катании

15 августа 2019, 19:11
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Серебряный и бронзовый призер Олимпиады по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о том, какие конкурсы можно проводить в ходе звездного уик-энда. Ранее идею проведения таких соревнований высказала Елизавета Туктамышева.

— Та же Туктамышева или другие известные фигуристы могут попытаться выполнить комбинацию тройной аксель — тройной тулуп или четверные прыжки, соревноваться в том, кто выполнит больше элементов подряд, — цитирует Жулина RT. — Необходимо продумать организацию, прежде всего найти спонсора на тот случай, если шоу не окупится, а также заинтересовать самих участников хорошими деньгами. Также нужен сценарий и хороший конферансье, который бы объявлял номера.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил желание принять участие в таком мероприятии.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/659224-zhulin-zvyozdnyi-uikend-konkursy

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