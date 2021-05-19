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Жулин подвел итоги сезона для Синициной и Кацалапова

17:04
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Александр Жулин, тренер выступающих в танцах на льду российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал об итогах сезона для спортсменов.

«Какие выводы сделали? Для меня самый главный вывод, что Вика с Никитой — те люди, которые не зазнаются после побед, наоборот, победа на чемпионате Европы в Граце их объединила, они поверили в себя, наконец, перестали нервничать, что у них будут какие-то, тьфу, тьфу, ошибки, — цитирует тренера сайт ФФККР 19 мая. — Они просто по-другому стали работать и мне стало комфортнее, и мы понимаем друг друга хорошо. Поэтому вывод: надо продолжать в том же ключе, никаких не надо пререканий ни с тренерами, ни в паре, просто, как мы выбрали этот путь с прошлого года, который привел нас к Грацу, так мы его сейчас и придерживаемся. Стало понятно, что нам хватило буквально трех недель, чтобы набрать суперформу к чемпионату мира. В Стокгольме Вика с Никитой были в очень хорошей форме. Буквально звенели. Они выполняли все, что говорил тренер и сами на это шли. Не было такого, чтобы я что-то просил, а они отнекивались, болит, не хочу или тяжело. Просто все выполнили и поехали.

То есть вывод: три недели для спортсменов такого уровня в принципе достаточно, чтобы подготовиться к старту, но с одной оговоркой, со старыми программами. В следующем сезоне самое главное, угадать с программами, чтобы они были удобными, и чтобы не вмешалась никакая проблема со стороны коронавируса или еще какой-то заразы, чтобы мы просто успели все это вкатать. Потому что, как правило, новый материал тяжело вкатывать. И надо все проверить и на контрольных прокатах, где об ошибках скажут, и на российских турнирах, где-нибудь в Сызрани или Саранске, где можно допустить ошибку и не бояться, потому что начало сезона и, как говорит тренер, надо пойти, ломиться, не опасаясь того, что не получится идеально. Затем выступить на «Челленджерах», мы взяли Братиславу и Алма-Ату.

С этапами Гран-при еще непонятно. Но если все будет окей, хотели бы выступить в Москве и Китае, но как «отжеребимся». Москва — понятно, а Китай — чтобы пристреляться, понять, как это будет на Олимпиаде, потому что соревнования будут начинаться рано, а тренировки чуть ли не в 5 утра. Поэтому на сборе в Красноярске перед Олимпиадой, который любезно организует наша федерация, будем специально просыпаться очень рано, тренироваться и в 9 утра делать прокаты. К этому надо привыкать, а не так, что просто встал, проиграл Олимпиаду и ничего не помню».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов — чемпионы мира и Европы, серебряные призеры чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/intervyu/5530-aleksandr-zhulin-ne-nado-delat-iz-olimpijskogo-sezona-nechto-special.html

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