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Сегодня, 16:14

Жулин подтвердил информацию о переходе Худайбердиевой и Базина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Жулин подтвердил информацию о переходе фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду, в его группу.

«Да, Егор и Елизавета теперь в нашей группе. Они ко мне обратились и я их взял. Цели только самые амбициозные. Они сильные ребята, чемпионы России. У нас сформировалась сильная группа. Будем работать», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

До перехода к Жулину дуэт Худайбердиева — Базин тренировался у Дениса Самохина. В группе Жулина тренируются серебряные призеры Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhulin-o-perekhode-khudaiberdievoi-i-bazina-celi-tolko-samye-ambicioznye-oni-silnye-rebyata-242197/
Фигурное катание
Александр Жулин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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