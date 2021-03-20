Жулин: «Отсутствие на ЧМ Пападакис и Сизерона не скажется на Синициной и Кацалапове»

Тренер Александр Жулин высказал мнение, что пропуск чемпионата мира по фигурному катанию французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном не скажется на мотивации действующих чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

В субботу в аэропорту Шереметьево прошли проводы национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Команда вылетает на турнир в 14:00 мск чартерным рейсом, организованным для сборной компанией «Аэрофлот».

«Соперников много: год сложный, не понимаем, кто как готов, — цитирует ТАСС Жулина. — Приедем — посмотрим. Надеемся, вернемся с победой».

На предстоящем старте не выступят главные соперники Синициной и Кацалапова — Пападакис и Сизерон, которых российский дуэт победил на последнем чемпионате Европы в Граце.

«Их отсутствие не помешает мотивации ни в какой мере», — уверен Жулин.