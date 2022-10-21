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Сегодня, 18:03

Жулин отреагировал на высказывание Терюшкова о ледовых шоу

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который назвал ледовые шоу «профанацией фигурного катания».

Он подчеркнул, что цель таких мероприятий — «влиять на молодежь, формировать и навязывать фриков как лидеров».

«Не буду я ему ничего отвечать — нет смысла. Пусть считает как считает», — приводит слова Жулина «РБ Спорт».

Под руководством Жулина пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевала серебряные награды Олимпийских игр в 2022 году.

Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Терюшков
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