Жулин отреагировал на высказывание Терюшкова о ледовых шоу
Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который назвал ледовые шоу «профанацией фигурного катания».
Он подчеркнул, что цель таких мероприятий — «влиять на молодежь, формировать и навязывать фриков как лидеров».
«Не буду я ему ничего отвечать — нет смысла. Пусть считает как считает», — приводит слова Жулина «РБ Спорт».
Под руководством Жулина пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевала серебряные награды Олимпийских игр в 2022 году.
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