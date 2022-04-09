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«Пошли они на фиг». Жулин — о предложении отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов

Жулин резко отреагировал на призывы наказывать тренеров спортсменов
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался по поводу предложения отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

«Да пошли они на фиг с такими предложениями. Вот такой у меня ответ», — цитирует Жулина Sport24.

Ранее финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству разработать систему наказания для тренеров спортсменов до 18 лет.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-09-poshli-oni-na-fig-zhulin-o-predlozhenii-finlyandii-otstranyat-trenerov-za-doping-u-nesovershennoletnikh-uchenikov
Фигурное катание
Александр Жулин
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