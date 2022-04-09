Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался по поводу предложения отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

«Да пошли они на фиг с такими предложениями. Вот такой у меня ответ», — цитирует Жулина Sport24.

Ранее финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству разработать систему наказания для тренеров спортсменов до 18 лет.