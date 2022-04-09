«Пошли они на фиг». Жулин — о предложении отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов
Жулин резко отреагировал на призывы наказывать тренеров спортсменов
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался по поводу предложения отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.
«Да пошли они на фиг с такими предложениями. Вот такой у меня ответ», — цитирует Жулина Sport24.
Ранее финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству разработать систему наказания для тренеров спортсменов до 18 лет.
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