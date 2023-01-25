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Жулин: «Состояние Костомарова улучшилось? Знаю об этом, очень этому счастлив!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер России Александр Жулин ответил на вопрос «СЭ» об улучшении состояния олимпийского чемпиона 2006 Романа Костомарова.

— В прессе пишут, что состояние Романа Костомарова улучшилось.

— Да, знаю об этом. И очень этому счастлив! Дай бог, чтобы улучшение продолжалось. Сейчас он общается только с самыми близкими. Надеюсь, что все будет хорошо.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны. Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
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