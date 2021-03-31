Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Жулин — об обвинениях американского журналиста: «Совсем припухли!»

17:35
Теги:

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин прокомментировал заявление американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки используют блокаторы гормонов.

«Это одна из разновидностей реакций. Совсем припухли! Они же там все деньги потеряли. У них никто не ходит на фигурное катание. Все пришло к нам! Вот они и припухают. Ни одной медали у них, ну одна серебренная», — сказал Жулин «СЭ»

Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата. ФФККР назвал бредом заявления американского журналиста.

(Владислав Флегонтов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...