Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин прокомментировал заявление американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки используют блокаторы гормонов.

«Это одна из разновидностей реакций. Совсем припухли! Они же там все деньги потеряли. У них никто не ходит на фигурное катание. Все пришло к нам! Вот они и припухают. Ни одной медали у них, ну одна серебренная», — сказал Жулин «СЭ»

Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата. ФФККР назвал бредом заявления американского журналиста.

(Владислав Флегонтов)