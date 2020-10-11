Тренер российских танцоров Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму Виктории Синициной во время проката на втором этапе Кубка России. Пара прервала прокат во второй половине из-за болевого шока у партнерши.

— У Виктории провалилось колено, она прошла через операцию, были большие перегрузки, обезболивающие даже не помогали. Думали сниматься уже вчера, но тренерский штаб решил, что надо ехать, пока едется. Ну вот так и получилось. Можно ли было докататься, чтобы получить хоть какие-то очки в зачет Кубка? Я думаю, всё будет нормально, ребята все атаки участвовали в соревнованиях, думаю, этапа в Сочи и участия в Гран-при России должно хватить для участия в чемпионате России. А там уж что-нибудь придумаем. Продолжать прокат не было смысла.

Почему хожу в воротнике для шеи? А у меня тоже была операция, видимо, это заразно. (смеется) Год вообще прекрасный, травмы, пандемия. Так и живем. (Дмитрий Кузнецов)