Тренер Александр Жулин отметил, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили достойные оценки за ритм-танец на московском этапе «Гран-при».

Синицина и Кацалапов захватили лидерство, показав результат, превышающий сумму мирового рекорда — 91,13 балла.

?- Катались хорошо, я доволен прокатом с точки зрения эмоций, — цитирует Жулина РИА Новости. — Ритм-танец им легче, конечно, исполнять, потому что он прошлогодний, вкатанный. Но можно катать еще лучше. Оценки достойные. Мы же дома. Ждем завтрашнего дня, произвольного танца. Но, судя по последнему прокату, который они провели, было очень все прилично. Посмотрим, как все будет завтра.